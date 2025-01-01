La tormenta pasó sin mayores complicaciones por General Alvear

Alvear

1 de Septiembre - Tal como se había anticipado, la tormenta de Santa Rosa se hizo presente en General Alvear durante el fin de semana, aunque su paso no dejó mayores complicaciones. Los fuertes vientos y las precipitaciones moderadas generaron algunos inconvenientes puntuales, pero gracias al trabajo preventivo y coordinado entre distintas áreas municipales, la situación fue controlada sin consecuencias graves.

El director de Defensa Civil, Javier Velasco, explicó que desde el sábado por la mañana se activaron operativos debido a ráfagas que superaron los 40 kilómetros por hora, provocando la caída de árboles y ramas. “Fue lo más complicado del fenómeno”, señaló. También se registraron afectaciones en el tendido eléctrico, lo que demandó un trabajo intenso por parte de la cooperativa Cecsagal en diversos puntos del departamento.

Por la tarde, contó que se asistió a varios domicilios donde se reportaron filtraciones, principalmente con la entrega de nylon y otros materiales para proteger techos. El domingo continuaron las tareas de limpieza y despeje, aunque los daños fueron menores a lo previsto.

En cuanto a las lluvias, se estimaba una caída de 40 milímetros, pero se registraron cerca de 27 mm en la zona urbana, mientras que en parajes rurales como Canalejas y Cochicó las precipitaciones alcanzaron los 60 mm, siendo las zonas más afectadas del departamento.

Velasco destacó que el resultado fue positivo gracias al trabajo conjunto que se organizó con anticipación. “La semana anterior, por pedido del intendente, armamos un equipo con distintas áreas: Servicios Públicos, Obras Públicas, Irrigación y el Hospital. Se desagotaron colectores, se dispusieron guardias y maquinaria, y eso ayudó a evitar complicaciones mayores”, explicó.

“El viento fue lo más complicado, pero no hubo situaciones que lamentar. Lo importante es que el trabajo previo dio resultado”, concluyó Velasco.