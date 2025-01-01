Punta de Agua suma nuevas frecuencias de transporte gracias

Alvear

2 de Septiembre - El distrito de Punta de Agua, en San Rafael, contará desde este miércoles 3 de septiembre con un servicio de transporte público renovado, tras las gestiones realizadas por el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, ante el Gobierno de Mendoza.

Los cambios beneficiarán directamente a los usuarios de la Línea 619 (General Alvear - Punta de Agua - Agua Escondida), incorporando más frecuencias y horarios que mejoran la conectividad del sur provincial.

Nuevos horarios de la Línea 619

• De lunes a viernes

• Salida desde la Terminal de General Alvear: 08:30

• Regreso desde Punta de Agua: 20:00

• Miércoles (frecuencia adicional)

• Salida desde General Alvear: 08:30 → Llegada a Punta de Agua: 10:30

• Retorno desde Punta de Agua: 13:30 → Llegada a General Alvear: 15:30

El intendente Molero destacó la importancia de esta medida al remarcar que “el progreso no tiene límites departamentales. Seguiremos acompañando estas mejoras que fortalecen la integración y el desarrollo de nuestra gente”.

Con la puesta en marcha de estas frecuencias, el sur mendocino da un paso hacia un sistema de transporte público más inclusivo, eficiente y moderno, que amplía las posibilidades de movilidad de vecinos y trabajadores de la zona.