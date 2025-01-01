"Hablemos de Trata", una charla de sensibilización y prevención en el Colegio San Martín

Alvear

22 de Agosto - En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemoró el pasado 30 de julio, se llevó a cabo ayer por la mañana una charla de sensibilización y prevención en el Colegio José de San Martín, destinada a estudiantes de quinto año.

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemoró el pasado 30 de julio, se llevó a cabo ayer por la mañana una charla de sensibilización y prevención en el Colegio José de San Martín, destinada a estudiantes de quinto año.

La actividad fue organizada por la Coordinación de Derechos Humanos y Equidad de la Municipalidad de General Alvear, junto al equipo técnico de Asistencia a Víctimas de Trata de Mendoza, con el objetivo de informar y concientizar a los jóvenes sobre esta problemática.

La charla fue dictada por profesionales de la Dirección de la Provincia, las Licenciadas en Trabajo Social: Fernanda Dutra y Sonia Fioquetta.

Desde la Coordinación local, Florencia Merlo, destacó: “hoy finalizamos un ciclo de capacitaciones en distintas escuelas del departamento, y quisimos cerrar en el Colegio San Martín trabajando con los alumnos de quinto año”.

Por su parte, Sonia Fioquetta, disertante , subrayó la importancia de estas instancias de formación: “la idea es sensibilizar, promocionar la línea 145 y trabajar con adolescentes y jóvenes sobre una temática que nos afecta a todos”.

Asimismo, remarcó que en lo que va del año se registraron en Mendoza 60 casos de explotación laboral y 9 vinculados a explotación sexual, por lo que la prevención resulta fundamental: “poder actuar de manera preventiva es la clave”, afirmó.

Finalmente, Fioquetta agradeció la convocatoria y el acompañamiento institucional: “siempre tenemos la oportunidad de visitar Alvear y nos parece importante el trabajo mancomunado con las instituciones locales”.

La línea 145 funciona de manera gratuita, anónima y disponible las 24 horas para denuncias y asistencia vinculada a casos de trata y explotación de personas.