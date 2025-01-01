Rogelio Guerrera: “Cada año logramos más conexión con los pibes”

Alvear

20 de Agosto - En diálogo exclusivo con 989 Radio, Rogelio Guerrera, responsable de Prevención de Adicciones de la Municipalidad de General Alvear, valoró el trabajo que se viene realizando en el departamento para acercarse a los jóvenes y acompañar a las familias frente a la problemática del consumo.

“El contacto con los chicos es cada vez más fuerte y cada experiencia es enriquecedora, porque nos permite generar confianza y sostener de manera cercana este trabajo de prevención”, señaló Guerrera, quien analizó cómo la crisis social y económica incide en el aumento del consumo: “La situación angustiante lleva a muchos a querer escaparse a través de las drogas”. No obstante, advirtió que el problema atraviesa a todos los sectores sociales: “A pesar de esa situación, en el último tiempo se ve cómo los que más tienen también caen fuertemente en las adicciones”.

En cuanto al acompañamiento del Estado nacional, Guerrera contó que mantuvo reuniones con directivos del SEDRONAR, pero reconoció que las líneas de financiamiento y las cuotas “ya no son accesibles” para las familias.

A pesar de esas dificultades, el área de Prevención de Adicciones de la comuna continúa con espacios de contención y campañas de concientización en escuelas, clubes y organizaciones sociales. Y anunció una novedad: gracias al contacto con Gonzalo Martínez, que ya tiene un centro de rehabilitación y un centro de día en Mendoza, se abrirá próximamente un centro de día en General Alvear.

“El desafío es enorme, pero cada encuentro con los chicos nos confirma que vale la pena”, concluyó Guerrera.