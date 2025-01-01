El Domingo, "Jarilla y Salitre" para escritores

Alvear

21 de Agosto - Desde SADE, Alicia Marquez y Bautista Videla, invitaron a participar del Encuentro Literario "Jarilla y Salitre 2025" que se realizará el próximo domingo 24 de agosto, a las 16 horas, en el Cine Teatro Antonio Lafalla.

Durante la jornada se llevará a cabo el cierre del Certamen Literario “Día del Escritor”, que en esta edición reunió más de 80 trabajos de estudiantes y escritores de diferentes puntos del país.

El evento contará además con la presentación de escritores invitados, actividades artísticas y culturales, en un espacio pensado para celebrar la palabra y la creatividad. La entrada es libre y gratuita.