"Alvear… historias que laten": la miniserie que llevó la identidad del departamento a la pantalla grande

Más que una producción audiovisual, esta obra es una invitación a redescubrir General Alvear a través de sus raíces, combinando investigación histórica y tecnología de vanguardia. Se trata de la primera iniciativa en Mendoza que lleva la historia local a la pantalla grande con animación producida mediante inteligencia artificial.
Un trabajo de investigación y tecnología inédita
La propuesta se gestó con un objetivo claro: preservar la identidad local y difundir la cultura a través de un formato innovador. Para lograrlo, se llevó a cabo una exhaustiva investigación que incluyó la revisión de archivos, documentos y bibliografía especializada. Cada relato fue verificado y contextualizado para garantizar rigor histórico.
El siguiente paso consistió en transformar esas historias en una experiencia visual dinámica. Utilizando herramientas avanzadas de producción audiovisual, se recrearon paisajes, edificaciones, vestimentas y atmósferas de épocas pasadas, generando un Alvear histórico a partir de imágenes animadas inspiradas en estilos artísticos únicos.
Luciano Art, director y productor de la miniserie, explicó: “este es un proyecto innovador, me atrevo a decir, en Argentina, porque es la primera miniserie estilo Pixar con inteligencia artificial que cuenta la historia de General Alvear. Raíces locales, pero con innovación del futuro. Fue un trabajo de varias personas y nos llevó aproximadamente tres meses, junto al historiador Sergio Sendra, que supervisó todos los aspectos históricos. Tuvimos que superar barreras que nadie había afrontado antes. A la gente le diría que esté orgullosa, porque esto es industria argentina, papá”.
Reconocimiento provincial a la propuesta
El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó el valor cultural de la producción: “acompañamos la iniciativa del municipio, que logra presentar estas historias de Alvear utilizando animación y recursos audiovisuales. Nos parece fundamental poner en valor la historia del departamento y que haya podido generarse aquí, en el marco de su aniversario”.
Por su parte, la directora de Cultura de General Alvear, María Delia Achetoni, resaltó el impacto en el público: “las expectativas eran grandes y podemos ver que se cumplieron. Había niños y adultos en la sala, todos atentos y disfrutando. Es un documental de 10 capítulos, ágil y entretenido. Sergio Sendra tuvo la capacidad de contar la historia en pocos minutos, de forma dinámica y precisa. Estamos muy felices por el resultado”.
Cómo siguen las funciones para el público en general
Achetoni detalló la programación posterior al estreno: “este jueves 14 arranca el ciclo de cine tradicional para que todos puedan disfrutarlo, con entradas a $2.000. Para las escuelas hay un cronograma especial de lunes a miércoles, con cuatro funciones diarias. Ya hemos enviado el calendario a los supervisores para que puedan inscribirse”.
Un cierre musical que quedará en la memoria
La función culminó con una canción dedicada a General Alvear, que recibió una gran ovación. Sobre este momento, Achetoni señaló: “esta canción va a dar que hablar. Queríamos cerrar con la alegría de conocer nuestra historia y creo que será la canción de todos los eventos. Late fuerte en el corazón y seguramente estará presente en más fiestas”.