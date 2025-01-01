Alvear

Casa Salonia fue sede de la charla “Malvinas, educación y valores”

14 de Agosto - El miércoles por la tarde, se llevó a cabo en Casa Salonia una charla denominada: “Malvinas, educación y valores”, a cargo de los Veteranos de Guerra de Malvinas José Cruz y Marcelo Aceto, quienes compartieron testimonios, experiencias y reflexiones sobre el conflicto del Atlántico Sur y el período posterior, transmitiendo el valor de la familia, la patria y la memoria histórica, poniendo el acento en la vida y no en la muerte.