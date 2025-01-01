Llegó a Alvear el documental “Aconcagua: Crónicas de la Cumbre”

Alvear

13 de Agosto - En el marco de las actividades por el 111° aniversario de General Alvear, el equipo periodístico de Canal 7 de Mendoza presentó en el cine teatro Antonio Lafalla el documental Aconcagua: Crónicas de la Cumbre, una producción que registra la histórica transmisión en vivo realizada desde la cima del cerro más alto de América.

El material, de aproximadamente 45 minutos, recopila imágenes y testimonios obtenidos durante el ascenso de 2023, que fue transmitido en directo a lo largo de varias jornadas y que culminó el 24 de diciembre con la llegada a la cumbre. La producción se proyecta actualmente en distintos puntos de la provincia con el objetivo de acercar la experiencia a todos los mendocinos.

La periodista de Canal 7, Nina Lesik, explicó que la iniciativa se enmarca en la cobertura especial del aniversario alvearense: “hemos tenido el placer de realizar móviles en vivo durante todo el día y ahora traer este documental a los alvearenses. Es un trabajo que no solo muestra lo que se vive en el Aconcagua, sino también el esfuerzo de quienes escalaron y pasaron días en condiciones extremas. Queríamos que el público pudiera revivir esa transmisión en vivo que marcó un hito”.

Por su parte, el periodista Amadeo Inzirillo destacó el carácter inédito de la cobertura: “fue la primera vez que se transmitió en vivo desde la cumbre del Aconcagua. La idea nació del gerente de noticias de Canal 7, Carlos Cortés, y se concretó gracias a un equipo integrado por especialistas en montaña y técnicos del canal. El documental resume desde el ingreso al Parque Nacional hasta cada campamento, mostrando en tiempo real lo que ocurría. La cumbre coincidió con la Nochebuena, lo que le dio un valor especial”.

Aconcagua: Crónicas de la Cumbre se presenta en cinco capítulos que reconstruyen la travesía desde su planificación hasta la transmisión de casi una hora desde los 6.962 metros de altura, una proeza técnica y humana que busca difundir la magnitud de la montaña y el trabajo periodístico detrás de la hazaña.