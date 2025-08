Entregaron antenas satelitales de internet a productores ganaderos

Alvear

5 de Agosto - En un acto realizado en Casa Salonia, se concretó la entrega de antenas satelitales Starlink a productores ganaderos del departamento, con el objetivo de llevar conectividad de alta calidad a zonas rurales del secano mendocino. El evento contó con la participación del intendente Alejandro Molero, el ministro de la Producción Rodolfo Vargas Arizu, el coordinador de la zona sur Andrés Vavrik, y demás funcionarios.

Esta política busca mejorar significativamente las condiciones de vida y producción en los parajes rurales más alejados, donde la conectividad digital ha sido históricamente una deuda pendiente.

“Los que llevamos casi más de tres décadas en la ganadería hemos visto un proceso virtuoso en torno a elementos y servicios que en el secano mendocino no teníamos. La llegada de la electricidad monofilar y ahora estas antenas satelitales marcan un antes y un después. No solo permiten conectar al campo con el mundo, también abren la posibilidad de acceso a la educación, el esparcimiento y la comunicación para cientos de familias”, destacó el intendente Molero.

Molero también subrayó la importancia de llevar oportunidades concretas a quienes viven y producen en los lugares más alejados: “a los que hacen patria, a los que aportan a la economía provincial, hay que acompañarlos con herramientas concretas. No me cabe duda de que seguiremos haciendo historia en la producción ganadera”.

Líneas de crédito para productores y emprendedores

En el mismo encuentro, se anunció la habilitación de tres nuevas líneas de financiamiento del Fondo de la Transformación, disponibles para emprendedores de toda la provincia.

“Hay una línea específica para cooperativas y dos para emprendedores. Una está dirigida a quienes recién comienzan —con hasta tres años de antigüedad en el monotributo— y otra para emprendimientos consolidados de hasta diez años”, explicó Andrés Vavrik, coordinador del Ministerio de la Producción en la zona sur.

“Los montos alcanzan los $20 millones para inversión y $15 millones para capital de trabajo, con tasas del 19%, períodos de gracia de hasta un año y gestión 100% online”, precisó.

Los fondos disponibles suman $1.500 millones para proyectos consolidados y $500 millones para nuevos emprendimientos, lo que representa una inyección relevante para el desarrollo productivo en todo el territorio mendocino.

Asistencia técnica desde el municipio

El secretario de Desarrollo de General Alvear, Hugo Molina, destacó la disponibilidad del municipio para asistir a quienes deseen postularse a los créditos:

“Son herramientas muy valiosas, tanto por el costo como por los plazos de gracia. Desde la Secretaría estamos disponibles para evacuar dudas, orientar trámites y trabajar en conjunto con el Fondo de la Transformación. Es importante que los interesados se activen rápidamente porque las líneas tienen cupos limitados”.