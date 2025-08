Instalaron un panel sobre la importancia de la lactancia materna en la plazoleta Arte Joven

Alvear

4 de Agosto - En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, integrantes del Comité Departamental de Lactancia Materna ofrecieron una conferencia de prensa en la plazoleta Arte Joven, ubicada en Avenida Alvear Oeste y Sarmiento. En el lugar también se presentó un panel institucional que simboliza el trabajo articulado de las diversas entidades comprometidas con la promoción de esta práctica fundamental para la salud pública.

Celeste Vilches, representante del Área de Municipio Saludable, explicó que las actividades se desarrollan durante toda la primera semana de agosto y se extienden a lo largo del mes. “El Comité está conformado por el hospital Enfermeros Argentinos, diferentes áreas del mismo, el municipio, jardines maternales, OSEP, el Área Departamental de Salud y escuelas como la Aráneo y la Sensorial. Trabajamos en conjunto para fomentar la lactancia materna desde distintos ámbitos”, señaló.

Vilches remarcó que el panel instalado en la plazoleta representa la unión de todos los sectores involucrados y busca visibilizar la importancia de la lactancia como práctica esencial para el bienestar del niño, la madre y la comunidad.

Por su parte, la doctora Graciela Raich, referente del Comité, destacó los casi 30 años de trayectoria del grupo en el departamento. “Fuimos uno de los primeros en conformar un comité provincial que incluyera al hospital, al municipio y otras instituciones. La mayoría de los que hoy forman parte lo hacen de manera voluntaria, lo cual demuestra que esto es un verdadero trabajo de comunidad”, expresó.

Raich subrayó el lema de este año: “protejamos la lactancia materna: sosteniéndola y apoyándola”, y recordó que la leche materna es la primera vacuna, el primer alimento y el único no contaminado. También enfatizó la importancia del banco de leche, que sigue activo en el hospital a través del consultorio de lactancia. “Las madres donantes permiten que los bebés prematuros o en estado crítico tengan una oportunidad de vida”, afirmó.

Desde el Área Departamental de Salud, su coordinador Marcos Domenech consideró a la lactancia materna como una de las acciones más importantes en salud pública. “Está en el podio de las estrategias fundamentales de atención primaria. No tiene costo y es clave para el desarrollo saludable del bebé”, aseguró. También confirmó que existen consultorios de lactancia en Alvear Oeste y Bowen, y adelantó que próximamente se inaugurará uno en el distrito de Carmenza.

La conferencia fue una oportunidad para reforzar el mensaje de que la lactancia materna no es solo una elección personal, sino una responsabilidad colectiva que requiere el apoyo activo de la familia, las instituciones y las políticas públicas. El panel exhibido en la plazoleta refleja ese compromiso y busca sensibilizar a la comunidad sobre la necesidad de proteger y sostener esta práctica vital.