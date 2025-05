La Fiesta Nacional de la Ganadería dejó un impacto económico superior a los 470 millones de pesos

Alvear

12 de Mayo - El director de Turismo de la Municipalidad de General Alvear, Gustavo García, dio a conocer los resultados que arrojó la reciente edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería, uno de los eventos más convocantes del calendario anual en el sur mendocino. Según estimaciones oficiales, el movimiento turístico generado durante la semana del evento dejó un ingreso económico que oscila entre los 470 y los 490 millones de pesos para el departamento.

El director de Turismo de la Municipalidad de General Alvear, Gustavo García, dio a conocer los resultados que arrojó la reciente edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería, uno de los eventos más convocantes del calendario anual en el sur mendocino. Según estimaciones oficiales, el movimiento turístico generado durante la semana del evento dejó un ingreso económico que oscila entre los 470 y los 490 millones de pesos para el departamento.

“La verdad que fue un éxito, una fiesta muy importante para lo que representa General Alvear en el sector turístico”, expresó García. Además, destacó que desde el lunes previo al evento ya se registraba una fuerte afluencia de visitantes y expositores, lo cual implicó una alta demanda de alojamiento y servicios.

El funcionario explicó que el impacto económico no se limitó a hoteles y restaurantes, sino que también se extendió a estaciones de servicio, tiendas de ropa, carnicerías y comercios en general. “Es lo que consume un turista cuando visita un lugar, como lo hacemos nosotros cuando viajamos”, señaló.

En cuanto al gasto promedio por visitante, García detalló que se estimó en alrededor de 85 mil pesos, monto que incluye alojamiento, desayuno, merienda, dos comidas principales y algunos gastos adicionales. Si bien se trata de un promedio, aclaró que muchos visitantes superan ampliamente esa cifra, y que el cálculo se basa en valores utilizados a nivel provincial desde la temporada de verano.

Proyectos estratégicos y presencia nacional

Durante el fin de semana también se concretó la visita del secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, quien participó de la fiesta y mantuvo reuniones con funcionarios locales. García valoró la visita como “muy importante, no solo por el respaldo simbólico a la Fiesta Nacional de la Ganadería, sino también porque posiciona al departamento en el plano nacional”.

En ese contexto, la Municipalidad presentó tres proyectos de infraestructura turística que fueron elevados a Scioli. Entre ellos, se destaca el desarrollo de pórticos de ingreso en puntos estratégicos del departamento. “Es un anhelo de todos los alvearenses desde hace 27 años”, sostuvo García. La inversión estimada para estas obras asciende a 530 millones de pesos y contempla accesos por la Ruta Nacional 188 (altura de La Puma), por Carmensa y por la Ruta Nacional 143 Norte, cerca de la bodega Jorge Rubio.

“Esto no solo brindaría una mejor bienvenida al turista, sino también permitiría un mayor control de ingresos al departamento y a la provincia”, explicó el funcionario.

Alvear sigue en movimiento: se viene el Nacional de Handball

Finalmente, García adelantó que la actividad turística continuará sin pausa en General Alvear. El próximo 25 de mayo comenzará el Torneo Nacional de Handball, con la participación confirmada de 39 equipos y la llegada estimada de mil personas al departamento. “Esto vuelve a posicionar a Alvear como un destino competitivo y con capacidad de organización a gran escala”, concluyó.