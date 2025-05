Los pedidos de Ramiro Labay en el discurso del Almuerzo Tradicional

Alvear

11 de Mayo - Ante el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; múltiples autoridades nacionales, provinciales y locales; los más de 1500 comensales y hacia todo el mundo a través del streaming en vivo, estas fueron las palabras del presidente de la Cámara de Comercio, ente organizador de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas.

En Mendoza, la ganadería desempeña un papel crucial en su economía, contribuyendo con un 6% directo al Producto Bruto Geográfico (PBG), pero su verdadero impacto se amplifica significativamente cuando se consideran los servicios anexos y la cadena de valor asociada. En conjunto, estos sectores triplican su participación en la generación de riqueza, subrayando la importancia estratégica de la ganadería para el desarrollo económico regional.

Este año celebramos con orgullo el trigésimo aniversario de la declaración de la Fiesta Nacional de la Ganadería, un evento emblemático que ha jugado un papel fundamental en este logro. Durante estas tres décadas, la fiesta no solo ha fortalecido la identidad ganadera de Mendoza, sino también ha promovido un entorno propicio para el crecimiento sostenible del sector y consolidando su relevancia a nivel nacional.

Tanto es así que hoy contamos con la visita de Nicolás Pino, presidente de la sociedad Rural Argentina, como así también agradecemos a Lucas Magnano, presidente de CONINAGRO que nos está acompañando.

Pero para que la actividad siga en franco crecimiento, desarrollo y alcancemos el objetivo fijado en el Plan Ganadero Bovino de abastecer el 30% del consumo de carne de Mendoza, es preciso trabajar en ejes esenciales: redes eléctricas, conectividad, acueductos y planes de fomento como lo es el de destete precoz (una excelente herramienta de incentivo para los productores, que permite generar más kilos de carne y que los terneros no se vayan tan livianos a otras provincias) lo que si esperamos, es que el próximo año la herramienta sea ejecutada con anterioridad ya que este año se demoró y muchos productores vendieron antes. Necesitamos que quede en el presupuesto para el próximo año.

Quiero reforzar lo que ya dijo Agustín Fernández, presidente de la específica de Ganadería sobre los Caminos ganaderos: si bien reconocemos que ha habido avances al respecto, como traslado de áridos a distintas rutas ganaderas, con eso no alcanza, todo ese material debe introducirse en cada camino para que los productores de una vez por todas puedan trabajar tranquilos sin preocuparse que el camión con animales se quedó enterrado o roto en algún lugar de la ruta.

GESTIONES CÁMARAS DEL SUR

Hoy queremos poner en valor el trabajo conjunto que, desde hace tiempo, venimos desarrollando las cámaras empresarias de toda la provincia y en particular nuestras vecinas, San Rafael y Malargüe. En unidad, con una visión compartida y con el firme compromiso de planificar el desarrollo regional, hemos dado pasos firmes para que el sur de Mendoza no solo sea escuchado, sino también tenido en cuenta como una pieza clave para el crecimiento de la provincia.

Pero NO solo nos quedamos circunscriptos a la geografía mendocina sino que trascendimos fronteras. Cruzamos la cordillera e iniciamos un camino inédito: unir a las cámaras argentinas y chilenas para impulsar el desarrollo del paso fronterizo Pehuenche, que hoy es una realidad a medias. Firmamos en Talca un acta acuerdo para la conformación de una federación de cámaras binacionales con el objeto principal de darle el impulso necesario al paso.

EL AÑO PASADO EN ESTE MISMO ESCENARIO SE HICIERON ALGUNOS PEDIDOS PUNTUALES DE LOS CUALES HOY YA SE HAN ANUNCIADO Y LO VALORAMOS MUCHO SR GOBERNADOR, COMO SON LA REPAVIMENTACION DE LA RUTA 153 Y 171, LA LINEA DE 132 KVA, Y LA APMPLIACION DE LA PLANTA DE RESIDUOS CLOACALES OBRAS ESTRUCTURALES MUY NECESARIAS PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE NUESTRO DEPARTAMENTO

GASODUCTO

No quiero pasar por alto un tema que se volvió central en la vida de los habitantes de San Rafael y General Alvear. El gasoducto, una obra muy esperada por todos.

Desde este lugar reclamamos el año pasado que terminaran con las disputas y personalismos políticos para resolver el problema del gasoducto.

Es por eso que valoramos las gestiones llevadas adelante por los diferentes sectores para destrabar la obra y que se concluya de una vez por todas. Es una obra que beneficiará tanto a usuarios residenciales como a las industrias y el comercio en general.

TRASVASE

Cuanto más vamos a decir sobre los beneficios que traería aparejado la concreción del Trasvase del Río Grande al Atuel.

Llevamos años diciéndolo.

Es por eso que volvemos a insistir en la realización del PROYECTO EJECUTIVO.

ACUEDUCTO EL TIGRE BOWEN

Siguiendo en el mismo sentido… una obra que traería grandes beneficios para San Rafael y General Alvear es el Acueducto El Tigre-Bowen, una obra hidráulica de más de 100 km que solucionaría de manera permanente la problemática del agua potable para ambos departamentos, de acá a 50 años al menos.

Contaríamos no solo con la cantidad y la calidad de agua necesaria, sino que también se podrían instalar mini centrales para la generación de energía eléctrica, tan necesaria en estos tiempos. Obra que impulsamos desde la Cámara de Alvear y de San Rafael (fondos del resarsimiento) y reconocemos el trabajo conjunto entre las cámaras, Ministerio de infraestructura, Municipios de Alvear y San Rafael, Irrigacion, Aysam, UTN, asociación de ingenieros del sur, entre otros.-

Si bien sabemos que aún falta mucho por hacer, es necesario dar el primer paso y ver la manera de realizar el ante proyecto de la misma.

ELECTRICIDAD

Señor Gobernador, en su discurso ante la asamblea legislativa el 1 de mayo anunció una reducción del 4% en la tarifa eléctrica.

Era uno de los pedidos puntuales que teníamos para formular en este discurso ya que Mendoza es una de las provincias con la tarifa más ALTA del país, por lo tanto debo decir que recibimos con agrado esta decisión.

Pero también debemos remarcar que son necesarias otras acciones y como lo planteamos ante el Ente Provincial Regulador Eléctrico en conjunto con otras cámaras de la provincia hoy se lo transmitimos directamente a ud.

Deben eliminarse los intereses punitorios en las facturas eléctricas que tanto perjuicio le genera al comercio y la industria, los mismos son extremadamente distorsivos y abusivos.

También la posibilidad de contratación de potencia de manera mensual ya que las industrias de Mendoza son muchas de ellas estacionales y ni mencionar cuando por alguna inclemencia climática se ven reducidos sus tiempos de trabajo.

TEMA LOS NIHUILES Y APAGON DE 10 HORAS

Después de la tormenta ocurrida en el Valle Grande se puso de manifiesto la fragilidad del sistema eléctrico, mencionando que tuvimos un apagón de casi 10 horas lo que generó mucha preocupación en todos los sectores económicos como así también en los hogares.

Es por ello que Solicitamos la mayor celeridad posible para solucionar los daños causados por el aluvión y poder asegurarnos en el corto plazo un continuo flujo de corriente eléctrica en el sur provincial.

AGRICULTURA e INDUSTRIA

Muchas de nuestras empresas agrícolas e industriales no están pasando el mejor momento, el contexto económico no les está ayudando mucho y además de esto deben cargar con sobre costos burocráticos e innecesarios. Así como se derogó la ley 9133 que generaba costos adicionales en la industria, es fundamental continuar por este sendero de desregulación y trabajar en la eliminación de la Tasa Estadística, otro sobre costo burocrático e innecesario.

Hay que pensar en la ampliación del fondo compensador agrícola para aquellos productores que tengan más de 30 hectáreas, también deberían poder asegurar su producción y no castigarlos porque han podido crecer.

APICULTURA

Estamos orgullosos en nuestra institución de la creación de la específica de Apicultura, única en la provincia, porque entendemos que es una actividad con un inmenso potencial de crecimiento.

Para darle el impulso necesario a la actividad, una de las acciones que se requieren es la actualización de la Ley Apícola ya que hoy en día se está trabajando con una normativa que fue sancionada 25 años atrás.

TEMA IMPOSITIVO

Permítame sr gobernador hablar un poco sobre impuestos nacionales…

Reforma Impositiva Nacional

Por primera vez en casi 100 años, los argentinos pudimos presenciar algo realmente INEDITO. LA ELIMINIACION DE UN IMPUESTO, COMO FUE EL CONOCIDO POPULARMENTE COMO IMPUESTO PAIS.

La Argentina tiene tantos impuestos, que hemos tenido que caer en la tentación de colocarle nombre a los tributos, que no guardan ninguna relación con temas impositivos. PAIS se llamaba esta locura y significaba Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria. Cuando se eliminó, en diciembre del 2024, la Argentina mostraba indicadores sociales peores que los existentes al momento de su creación; porque NUNCA un problema social puede solucionarse mediante la creación de impuestos

Para los legisladores nacionales que hoy nos acompañan, quiero recordarles que la mayoría de los impuestos en la Argentina fueron creados por un tiempo determinado y en carácter de emergencia. Y salvo honrosas excepciones, como el recientemente nombrado, todavía los estamos soportando todos los ciudadanos.

También queremos destacar la reciente eliminación del conocido popularmente como “CEPO CAMBIARIO”, que en realidad no era otra cosa, que lisa y llanamente un impuesto; mediante el cual el ESTADO NACIONAL se quedaba con los dólares que generaban los exportadores, pagándoles a los mismos a un tipo de cambio muchísimo menor que el real.

No obstante la satisfacción que nos generó la eliminación de estos dos impuestos, todavía el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional tiene mucho trabajo por hacer.

Es URGENTE E IMPERIOSO avanzar con una reforma IMPOSITIVA integral; que no solo reduzca la presión impositiva, eliminando impuestos totalmente distorsivos como el mal llamado Impuesto al Cheque, sino también disminuyendo las alícuotas del resto de los tributos. Además es fundamental que se simplifique el cálculo y pago de los tributos. Las empresas necesitamos enfocar todas nuestras energías en ver como producimos más y mejor, y para eso no podemos estar todos los días mirando el almanaque para ver cuál es el impuesto, contribución o anticipo vence ese día

Es URGENTE E IMPERIOSO UNA REFORMA LABORAL Y PREVISIONAL que no solo facilite la contratación de nuevos trabajadores con salarios dignos y empleos de calidad; sino también que asegure que cuando un persona llega al fin de su edad laboral, la jubilación implique un ingreso digno; y que el merecido descanso de los últimos años constituya un premio y no un castigo.

Es URGENTE E IMPERIOSO continuar eliminando todas las regulaciones sin sentido que complica la vida diaria, no solo de las empresas, sino de todas las personas. Durante años nos hicieron creer que palabras como regulación, autorización, aporte, contribución, control y estado presente, eran la garantía para la felicidad de todos y para un país más justo. Detrás de cada una de esas palabras se esconden Asociaciones, Corporaciones y Entes pocos transparentes que se financian con IMPUESTOS OCULTOS que soportamos TODOS y que solo benefician a unos POCOS.

Para cerrar el aspecto tributario nacional, EXORTO AL PODER EJECUTIVO y LEGISLATIVO NACIONAL a derogar en forma urgente las Derechos de Exportación que aún quedan vigentes. Alcanzan los dedos de la mano para enumerar los países del mundo, que como Argentina, castigan las exportaciones, única fuente genuina de divisas y principal motor para generar el crecimiento y desarrollo del país. El mundo está ansioso por comprar nuestros vinos, nuestras carnes, nuestros cítricos y cereales. Pero no existe ningún país que desee comprar TRIBUTOS ARGENTINOS, y eso es lo que generan las Retenciones, que terminemos exportando IMPUESTOS.

Reforma Impositiva Provincial

Es necesario ejecutar en Mendoza una REFORMA IMPOSITIVA INTEGRAL que platee un cambio de Paradigma; pasando de un sistema impositivo solamente recaudatorio a un sistema impositivo que estimule la producción primaria y su posterior industrialización, al mismo tiempo que se promueve el comercio y la prestación de servicios.

Es necesario, premiar y no castigar mediante mayores tributos, a toda aquella nueva empresa o emprendedor, que se cree o se radique en Mendoza.

Todos debemos entender que más emprendedores y empresas generan mayor cantidad de puestos de trabajo privados y de calidad; y este es el único camino para lograr en el largo plazo al desarrollo integral de la sociedad.

Por ello proponemos las siguientes modificaciones:

Ingresos Brutos

Hoy aproximadamente el 80% de la recaudación provincial descansa sobre Ingresos brutos

Este tributo constituye uno de los gravámenes más perversos que existen, porque afecta a todo los niveles de la actividad económica, generando un efecto cascada que reduce la competitividad de las empresas mendocinas y afectan directamente a los consumidores.

Si bien reconocemos el proceso de reducción de alícuotas que se vienen dando en los últimos años en la Provincia, es necesario acelerar en el mismo, ya que a pesar de la disminución mencionada, Mendoza continua entre las provincias con mayor carga impositiva en este impuesto.

Es necesario que el sector político junto al sector privado defina una reforma integral de este tributo, basado en tres ejes fundamentales

Reducción de alícuotas

Es necesario reducir drásticamente el nivel de alícuota actuales para todas las actividades económicas alcanzadas y continuar ampliando la base de actividades económicas exentas.

No descubrimos nada, si decimos que un nivel de presión impositiva como el actual, solo genera un fuerte estímulo a la evasión y a la informalidad.

Estímulo al agregado de valor

Coincidimos en mantener el menor nivel de alícuotas en las actividades primarias; pero la Provincia necesita estimular la generación de valor agregado industrial y un mayor nivel de actividad económica basada en el comercio y la prestación de servicios.

Para ello es necesario, que a medida que se avance en los distintos procesos productivos, las alícuotas vayan disminuyendo, o en su defecto, parte del impuesto determinado, se transforme en bonos fiscales con los que se puedan cancelar otros tributos provinciales o municipales

Eliminación Total del Sircreb

Hoy Mendoza debe liderar el proceso de eliminación de uno de los mecanismos impositivos más nefastos jamás visto; como lo es el Sircreb .

Hace exactamente 10 días atrás hemos dado un gran paso, ya que desde el 1 de mayo pasado, no solo se exceptuaron del alcance de este sistema a 12.500 contribuyentes mendocinos, sino porque también se redujeron las alícuotas aplicadas y se simplificó y alivió los requisitos para solicitar la exclusión.

RECONOCEMOS Y VALORAMOS SOBRE MANERA ESTE GRAN PASO QUE DIO EL EJECUTIVO PROVINCIAL, PERO LO INSTAMOS A QUE EN EL CORTO PLAZO, TODO LOS CONTRIBUYENTES MENDOCINOS QUEDEN EXCLUIDOS.

Fundamentamos nuestro pedido en el hecho de que este mecanismo, solo puede justificar su existencia, en FEUDOS MEDIEVALES, no en provincias con división de poderes como la nuestra, ya que constituye un avasallamiento del ESTADO hacia sus CIUDADANOS.

Este sistema, que está cumpliendo 21 años de existencia, ha permitido una transferencia nunca antes vista, del sector privado al sector público.

Es TOTALMENTE ILEGAL, porque parte del supuesto que TODA ACREDITACION BANCARIA proviene de una VENTA ALCANZADA POR INGRESOS BRUTOS, cuando no siempre es así.

Además, la combinación del Sircreb, con el sistema de Retenciones y Percepciones, genera saldos a favor del contribuyente, cuyo recupero es difícil, y aun cuando se produzca el mismo, el contribuyente habrá financiado al fisco a TASA CERO

IMPUESTO A LOS SELLOS

Como lo hemos dicho hace instantes, cuando se toman decisiones correctas, seremos los primeros en expresar nuestro apoyo. Por eso valoramos sobremanera el cronograma de reducción de alícuotas y su eliminación en el año 2030 del Impuestos a Sellos.

No obstante solicitamos para el ejercicio 2026 se incluyan en el capítulo de este Impuesto dos modificaciones sumamente importantes

Prorroga en el programa de Reducción de Alícuotas al ejercicio fiscal siguiente

Como está planteado el Programa de Reducción de Alícuotas, cuando el Estado Provincial vea reducido sus ingresos, podrá pausar la baja de alícuotas.

Queremos recordarles a los Señores Legisladores, que cuando en nuestras fincas, campos, industrias o comercios, vemos reducidos nuestros ingresos, productos de heladas, granizos, incendios o de una menor actividad económica, NO NOS QUEDA OTRA ALTERNATIVA QUE REDUCIR NUESTROS GASTOS O MARGENES DE UTILIDAD.

Esto mismo es lo que debe hacer el ESTADO PROVNICIAL. En caso de ver reducidos sus ingresos, disminuir sus gastos, y no transferir su déficit al SECTOR PRIVADO.

Eliminación de Impuesto a los Sellos sobre Prestamos y Seguros con destino a Inversiones de Capital

Las empresas mendocinas en general, pero las pymes en particular, necesitan de inversión en nuevas tecnologías y maquinarias de avanzada, para poder competir y llegar con nuestros productos al mundo

Por ello solicitamos que se exceptúe, a partir de este año, de impuesto a los sellos, a todos los préstamos y seguros que tenga por destino la financiación de compra de estos bienes de capital.

Impuesto Automotor e Impuesto Inmobiliario

En coincidencia con todo lo expresado anteriormente solicitamos la excepción de Impuesto Automotor para cualquier rodado o maquinaria nueva destinada a ser utilizada en una actividad económica, como así también la excepción de Impuesto Inmobiliario para toda construcción nueva afectada a una explotación, sea esta agrícola, ganadera, industrial, comercial o de prestación de servicios.

El Estado Provincial debe premiar y no castigar gravándolo con las mayores alícuotas, a todos aquellas empresas o emprendedores que sigan apostando por MENDOZA, mediante la inversión.

Queremos dejar un mensaje claro: la reducción impositiva y un Estado más eficiente no son solo consignas, sino condiciones indispensables para liberar el verdadero potencial de nuestras empresas. Cada traba que se elimina, cada peso que no se pierde en burocracia, es una oportunidad concreta para invertir, crecer y generar empleo genuino.

Mendoza ya supo estar a la altura de los grandes desafíos. Desde esta tierra partió la gesta libertadora más ambiciosa de nuestra historia, liderada por el General San Martín. Con visión, coraje y organización, desde esta provincia se gestó un cambio que transformó todo un continente.

Hoy, una vez más, Mendoza tiene la oportunidad de liderar. Tenemos recursos, talento, espíritu emprendedor y una sociedad que quiere avanzar. Podemos ser la provincia que marque el rumbo, que inicie esta gran transformación impositiva que el país necesita con urgencia.

Pero para que el Estado sea verdaderamente eficiente, el ajuste no puede recaer siempre sobre el sector productivo o la ciudadanía. Es imprescindible un ajuste político, que reduzca los privilegios, ordene el gasto y recupere la credibilidad de las instituciones. No hay desarrollo posible si no hay ejemplaridad desde quienes gobiernan.

Se trata de construir un modelo donde el Estado acompañe y no asfixie; donde el que produce y genera valor no sea castigado, sino impulsado. Donde la creación de empleo formal se vea favorecida por reglas claras, menos litigiosidad y un marco que premie el esfuerzo y la innovación.

Porque cuando las empresas crecen, se multiplica el trabajo, la dignidad y el bienestar de todos.

Estamos listos para hacer nuestra parte. Esperamos que quienes tienen en sus manos las decisiones estén a la altura de este momento histórico. Como lo estuvo alguna vez Mendoza, al frente de una gesta de libertad y futuro.

Muchas gracias y los vamos a estar esperando el año próximo para celebrar la edición 45 de la FIESTA MÁS GRANDE DEL OESTE ARGENTINO