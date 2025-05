Concejal de Guaymallén protagonizó un papelón en Bowen y terminó detenido

Alvear

11 de Mayo - El concejal de Cambia Mendoza por Guaymallén, Miqueas Burgoa, protagonizó este fin de semana un escándalo vial en Bowen y terminó aprehendido y con su vehículo secuestrado.

Todo comenzó cerca de las 5.20 de la madrugada del sábado, cuando Burgoa y Emiliano Gobbi -asesor legislativo del senador provincial y exintendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias- salían de un local bailable bowense después de haber participado de la tradicional “Paella Radical” que se realizó en General Alvear.

Según se determinó, Burgoa cruzó un semáforo en rojo, lo que fue advertido por efectivos de la Policía de Mendoza, quienes le dieron la voz de alto.

Al ser controlado, el concejal no contaba con su licencia de conducir física ni con batería en su celular, por lo que no pudo mostrar el carnet digital a través de la app Mi Argentina. Además, y según dichos de testigos, tanto Burgoa como Gobbi reaccionaron de forma violenta contra los policías y se negaron al procedimiento, por lo que los efectivos solicitaron refuerzos. “Chapeaban con que eran funcionarios públicos y no los podían controlar”, dijo uno de los testigos.

Luego, Burgoa registró 1,25 gramos de alcohol en sangre al momento del dosaje por lo que el caso quedó en manos de la Justicia Contravencional, cuyo responsable determinó la aprehensión del edil y el secuestro de su vehículo.

Burgoa podría enfrentar una pena de hasta 90 días de arresto e inhabilitación para conducir por un año y medio. La Ley 9099, artículo 67 bis —modificada el año pasado mediante una reforma impulsada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus— también contempla multas de hasta más de 4.500.000 pesos.