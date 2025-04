Facundo Ambrosi se quedó con el Prólogo de la XXV vuelta ciclística

Deportes

3 de Abril - La Vuelta Ciclística de General Alvear, en su edición número XXV y conmemorativa, dio inicio y reunió a ciclistas y aficionados en la Avenida Libertador Sur.

El protagonista de la jornada inaugural fue Facundo Ambrosi, quien se alzó con el triunfo en el prólogo.

Con una gran satisfacción, Ambrosi compartió su experiencia: “la verdad que una etapa muy linda y quién no quiere comenzar así. Estoy súper agradecido de que mis compañeros confiaron en mí y toda la gente que está atrás. Quería agradecerles a todos ellos, aquí en Alvear por recibirnos, la verdad que un lugar hermoso, lleno de gente linda, así que gracias por todo”.

Para el ciclista todo es novedoso, ya que es su primera participación en la Vuelta Ciclística de General Alvear. “Es la primera vez que estoy en General Alvear, esta es mi primera vuelta. Este año recién tengo la edad para correrla, así que estoy súper contento de poder empezar así”, expresó el joven ciclista, quien se mostró emocionado por la oportunidad de representar a su equipo, Gremio Unido por el Deporte.

Ambrosi destacó la importancia de este triunfo no solo para él, sino también para su equipo: “Darle esta alegría al equipo es fundamental. Es mi primera carrera con ellos, me invitaron para poder venir acá, así que estoy súper contento por darle este triunfo y esperemos mantenernos así, ya sea conmigo o con cualquier compañero que lleve la camiseta de líder”.