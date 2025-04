Mauricio Páez gana la 25ª edición de la Vuelta Ciclística de General Alvear

Deportes

7 de Abril - General Alvear tuvo una nueva edición de su tradicional Vuelta Ciclística, que en esta ocasión celebró su 25ª edición.

El evento, que incluyó un prólogo y cuatro intensas etapas, culminó con la victoria de Mauricio Páez, representante del equipo Municipalidad de Santa Lucía.

La competencia, que atrajo a ciclistas de diversas localidades, se caracterizó por su alto nivel competitivo, donde cada etapa fue un verdadero desafío para los participantes. Tras cruzar la línea de meta, un emocionado Páez expresó su satisfacción por el logro: “La verdad que muy contento por habernos llevado esta gran vuelta. Se hizo un trabajo muy grande, sabíamos que no la teníamos tan fácil, pero que íbamos a tratar de dejar todo para poder llevarnos esta linda vuelta, así que bueno, así fue”.

El ciclista destacó la importancia del trabajo en equipo, señalando que “todos los planetas estuvieron alineados para nuestra parte y pudimos llegar con el grupo compacto al sprint”. A lo largo de la competencia, la incertidumbre sobre quién se alzaría con el título se mantuvo hasta el final, lo que hizo que la emoción estuviera presente en cada etapa. “Es una vuelta que la he corrido en varias ediciones y siempre hasta el último día se ha venido con diferencia de segundos nada más”, comentó Páez, quien también resaltó el esfuerzo colectivo de su equipo: “La verdad que el gran trabajo que hizo mi equipo es tremendo”.

El apoyo del público fue otro de los aspectos que Páez valoró, destacando la importancia de la afición en el desarrollo de la competencia. “Sabemos que a Alvear le gusta mucho esta vuelta y sale a la calle a verla. Creo que se han llevado un lindo espectáculo en lo que ha sido el fin de semana”, afirmó el campeón, quien también agradeció a los medios de comunicación por su labor en difundir el evento a familiares y amigos de los ciclistas.

Con esta victoria, Mauricio Páez se suma a la lista de campeones de la Vuelta Ciclística de General Alvear. La edición número 25 no solo dejó un campeón, sino también un legado de esfuerzo, camaradería y pasión por el ciclismo que perdurará en el tiempo.