Concluyó el Torneo Nacional de Handball menores B

Deportes

28 de Abril - Con la participación de más de 400 jóvenes deportistas de todo el país, General Alvear se convirtió en el escenario del Torneo Nacional de Handball Menores B, uno de los eventos más importantes y federales del calendario deportivo argentino. Este torneo, que reunió a equipos de diversas provincias, destacó no solo por la calidad del juego, sino también por la organización y el apoyo de la comunidad local.

Juan Francisco García, presidente de la Asociación Argentina de Balonmano, expresó su satisfacción con el desarrollo del evento: “el balance es más que positivo. Hemos disfrutado de un gran torneo, y la participación masiva que completó las 32 plazas demuestra la cantidad de jugadores que están en las bases del handball argentino. General Alvear siempre nos sorprende con su capacidad organizativa y con un estadio que está a la altura de torneos nacionales e internacionales”.

El compromiso de General Alvear con el deporte se reafirma con la próxima realización del torneo argentino de selecciones juveniles para categorías de 17 y 18 años, donde participarán equipos representativos de diferentes federaciones. García extendió una invitación a la comunidad para continuar apoyando el desarrollo del handball: “Esperamos contar nuevamente con el acompañamiento del público en este nuevo evento”.

Fabián Schenwald, director técnico del Club Germano Argentino San Vicente de Corrientes, también compartió su experiencia en el torneo. “Nos sentimos muy a gusto con las instalaciones y la atención recibida. Los chicos han tenido una experiencia excelente, empezando con un partido difícil que supieron remontar hasta llegar a la final”, comentó. Schenwald resaltó la importancia del torneo no solo en términos competitivos, sino también por las amistades que se forjan entre los jóvenes deportistas: “Lo más lindo es que los chicos interactúen entre ellos y construyan vínculos que perduren más allá del torneo”.

Este evento no solo resalta el crecimiento del handball en Argentina, sino también el papel crucial que juegan las comunidades locales en apoyar y fomentar el deporte entre los jóvenes. Con un ambiente festivo y deportivo, General Alvear se consolida como un punto clave en el mapa deportivo argentino, mostrando su capacidad para albergar eventos de gran magnitud y contribuyendo al desarrollo integral de los atletas jóvenes.