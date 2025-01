Pilotos analizaron el impacto de la tormenta: “la intervención área mitiga daños y refuerza la seguridad en la región”

Alvear

7 de Enero - Este lunes 6 de enero se dio una intensa tormenta que causó daños significativos en varias localidades de la provincia de Mendoza y se extendió hasta la provincia de San Luis.

En una reunión encabezada por el Intendente Alejandro Molero y el Secretario de Desarrollo, Hugo Molina, se discutieron los efectos del fenómeno climático con el Gerente Operativo Rubén Manzur y un piloto experimentado.

La tormenta fue clasificada como una “supercelda”, un fenómeno meteorológico caracterizado por su gran tamaño y capacidad para regenerarse. Se formó a 70-80 kilómetros al sur-suroeste de General Alvear, alcanzando más de 15,000 metros de altitud y abarcando un área aproximada de 200 kilómetros cuadrados. Este tipo de tormenta es conocida por su potencial destructivo, y en esta ocasión, los vientos superaron los 130 km/h.

Manzur, con 31 años de experiencia en la Fuerza Aérea y la aviación civil, lideró un equipo que utilizó aviones para mitigar el impacto del granizo. Aunque se logró reducir el tamaño del granizo de grandes dimensiones a aproximadamente 1-2 cm, los vientos huracanados causaron estragos significativos. Manzur destacó que, sin la intervención aérea, los daños podrían haber sido mucho más severos.

Luis Giorlando, piloto con 14 años en el sistema antigranizo, describió la tormenta como "muy virulenta". Con dos aviones trabajando durante más de tres horas, aplicaron técnicas combinadas para sembrar las nubes y disminuir los parámetros de granizo al cruzar áreas cultivadas. Sin embargo, la celda recuperó fuerza al llegar a San Luis, donde también se reportaron grandes piedras que representaban un riesgo considerable.

Este evento meteorológico no solo afectó a Mendoza; también tuvo repercusiones en el este provincial y áreas cercanas a San Luis. Los habitantes enfrentaron condiciones adversas similares, poniendo a prueba tanto las capacidades del equipo antigranizo como la resiliencia de las comunidades afectadas.

La experiencia compartida por Manzur y Giorlando resalta la importancia del trabajo en equipo y el uso de tecnología avanzada en la lucha contra fenómenos naturales cada vez más extremos. La supercelda del lunes dejó una huella significativa en la región de Real del Padre y alrededores, recordando a todos sobre el poder destructivo de la naturaleza y la necesidad de estar preparados para enfrentar estos retos climáticos.

El Gerente Operativo de la empresa que opera el sistema de lucha antigranizo, Rubén Manzur, dijo con respeto el fenómeno climático del lunes: “se formó una nube de 200 kilómetros cuadrados, por 15 kilómetros de alto, y es un fenómeno natural en el cual, inclusive ayer, se dio algo que no se ha dado, al menos yo no tengo conocimiento de lago así con vientos huracanados que superaron los 130 km”, expresó sorprendido.