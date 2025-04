Se realizaron los pagos del Fondo Compensador Agrícola

Alvear

24 de Abril - El Director de Agricultura, Agustín Anzorena, anunció que se ha completado el 90% de las transferencias del Fondo Compensador Agrícola a los productores afectados por contingencias climáticas.

Este fondo, también conocido como Seguro Agrícola, busca mitigar el impacto económico que sufren los productores ante eventos climáticos adversos.

Anzorena detalló que el 10% restante de las transferencias no ha sido procesado debido a problemas con los CBU proporcionados por algunos productores. En este sentido, se insta a aquellos que aún no han recibido la transferencia a verificar que su CBU esté correctamente cargado en la página correspondiente. “Para informar a los productores que no han recibido la transferencia del Fondo Compensador, es fundamental que aseguren que hayan cargado el CBU en la página de contingencias climáticas y que este corresponda al CUIT de la finca”, explicó el director.

Las transferencias se realizaron puntualmente y se espera que estén completamente finalizadas antes de la fecha límite del 30 de abril. Anzorena expresó su satisfacción por haber podido cumplir con los plazos establecidos: “Estamos contentos porque se ha hecho en tiempo y forma”.

Aunque aún no se dispone de cifras definitivas sobre los ingresos y la cantidad de productores afectados, se estima que el impacto más significativo ha sido causado por heladas, en lugar de granizo, lo cual es una buena noticia para los involucrados. “Entendemos que la mayor contingencia que subió fue el frío”, afirmó Anzorena.

El director también mencionó que, al finalizar la temporada y completar todas las transferencias, se podrá proporcionar un resumen más detallado sobre la cantidad de dinero ingresado a General Alvear a través de este fondo solidario. Sin embargo, destacó la importancia de resolver las inquietudes relacionadas con el CBU, ya que esto afecta directamente a los productores que aún no han recibido su compensación.

Las oficinas municipales están disponibles para asistir a los productores en este proceso. La Dirección de Agricultura, junto con el Tecno Sum de Bowen y la Dirección de Contingencia Provincial en la ciudad, ofrece apoyo para resolver cualquier duda o problema relacionado con la carga del CBU. Los productores también tienen la opción de realizar esta carga ellos mismos en la página web de Contingencias Climáticas de la provincia.

En resumen, mientras se avanza en las transferencias del Fondo Compensador Agrícola, es crucial que todos los productores verifiquen sus datos bancarios para asegurar una compensación oportuna frente a las adversidades climáticas.