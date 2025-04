Molero explicó el proyecto de renovación de la Avenida Alvear Oeste a comerciantes y frentistas

Alvear

23 de Abril - La obra contempla un recambio total de la colectora cloacal del centro de la ciudad y un embellecimiento integral de la avenida principal

En horas de la noche del martes, el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, se reunió con comerciantes, vecinos y frentistas de la Avenida Alvear Oeste en la bodega Faraón, para presentar un ambicioso proyecto de renovación que transformará la principal arteria del departamento. Se trata de un recambio total de la colectora cloacal del centro de la ciudad más un embellecimiento integral de la avenida.

La iniciativa fue bien recibida por los comerciantes y emprendedores presentes, quienes expresaron su interés en que la obra traiga beneficios para toda la comunidad. El proyecto tiene como objetivo solucionar el colapso del sistema cloacal actual, que presenta serias deficiencias. Para ello, se prevé trasladar los colectores a un túnel de servicio subterráneo, lo que permitirá ocultar el cableado y los postes existentes, mejorando así la estética de la zona.

Además, se planea implementar un nuevo adoquinado, una señalización adecuada y un sistema de iluminación moderno que resalte la belleza del lugar. La obra tiene dos componentes: uno provincial, relacionado con las instalaciones subterráneas, y otro municipal, que abarcará la superficie visible. En este sentido, se llevará a cabo un proceso de consulta con los vecinos para seleccionar el diseño más apropiado.

El intendente Alejandro Molero expresó su satisfacción por la gran asistencia a la reunión y destacó el compromiso de los comerciantes en apoyar el proyecto. “Este es un paso fundamental para resolver el colapso del sistema cloacal. Actualmente, no hay caños adecuados y en varios tramos el líquido cloacal circula por túneles deteriorados. Con esta obra no solo atenderemos este problema crítico, sino que también mejoraremos significativamente la calidad estética de nuestra avenida”, afirmó.

El jefe comunal enfatizó que es esencial involucrar a los frentistas en el proceso de diseño del proyecto. “Hemos prometido convocarlos, una vez que tengamos varias alternativas, para que juntos podamos consensuar el mejor diseño. Esto incluye decidir sobre aspectos como ciclovías o el ancho de las veredas”, añadió.

Los comerciantes presentes también compartieron sus opiniones sobre el proyecto. Mario Lafalla, uno de ellos, felicitó al intendente y al municipio por esta iniciativa histórica. “Es fundamental abordar primero el tema cloacal por razones de salud y también es excelente llevar todos los servicios por debajo del suelo”, indicó.

Por su parte, Ramón Rosso expresó su agradecimiento por la inclusión de los comerciantes en el proceso. “La sociabilización de esta obra es crucial para el crecimiento de nuestro departamento. Como frentista, he lidiado con problemas cloacales durante años y es hora de realizar este cambio”, comentó.

El proyecto promete no solo resolver problemas estructurales antiguos, sino también transformar la Avenida Alvear Oeste en una vía moderna y funcional que beneficie a todos los habitantes y visitantes del departamento. La comunidad espera con expectativa las próximas etapas del desarrollo y el impacto positivo que tendrá en su calidad de vida.