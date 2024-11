Los Talleres Municipales tuvieron su cierre anual en Bowen

Alvear

19 de Noviembre - La Municipalidad de General Alvear celebró en Bowen el cierre de sus talleres municipales, que abarcan diversas áreas como cultura, educación, discapacidad y deporte.

El balance del año es muy positivo, evidenciado por una significativa cantidad de inscripciones y una participación continua en las actividades. Este esfuerzo refleja el objetivo de la Dirección de Cultura: acercar los talleres a comunidades que tradicionalmente no tienen acceso al centro del departamento, brindando oportunidades en sus propios barrios y escuelas.

María Delia Achetoni, a cargo de la Dirección de Cultura, destacó: “El balance es muy positivo porque muchos inscriptos no solo se han registrado, sino que han permanecido durante todo el año, asistiendo a todas las clases de las diferentes actividades. Es un logro significativo que se manifiesta en este encuentro. Uno de los objetivos es llegar a todos los puntos del departamento, donde muchas personas no tienen acceso al centro. Queremos ofrecer la posibilidad de participar en su barrio, en la escuela o en el salón comunitario”.

Entre los testimonios de los participantes, Gabriela Hidalgo compartió su experiencia tras asistir a un taller de costura durante tres meses. Gabriela expresó su agradecimiento por el espacio y los recursos brindados para este tipo de talleres, que no solo son terapéuticos, sino que también abren puertas a oportunidades laborales. Resaltó la importancia de expandir el acceso a estos programas en zonas rurales para beneficiar a más personas. “Las participantes utilizan las habilidades adquiridas para diseñar su propia ropa y ayudar a sus familias. Espero que el próximo año se sumen más personas al taller”, concluyó Gabriela.