Referentes de La Unión Mendocina responsabilizaron a Cornejo por el daño del granizo en San Rafael

Alvear

3 de Noviembre - El reconocido grupo Libertador, emitió un comunicado en el cual se deja en claro la postura del grupo en relación a lo sucedido en el Sur Provincial.

El Comunicado:

Desde el Grupo Libertador General Alvear manifestamos nuestra solidaridad para con los vecinos de Real del Padre, Monte Comán, Cañada Seca, La Guevarina, Villa Atuel, Cuadro Nacional, Salto de las Rosas y Goudge que resultaron castigados por la fuerte tormenta de granizo, agua y viento, en el día de ayer. Desde hace 10 años, el Oasis Sur, no padecía una tormenta de semejante magnitud. Si bien granizó fue de mucho menor porte el tamaño de la piedra. El Sistema de Mitigación, mediante aviones, no solo proporcionaba tranquilidad a productores y vecinos, los protegía. Hoy, gracias a la improvisación y negligencia del gobernador Alfredo Cornejo y del ministro de producción, Rodolfo Vargas Arizu, la economía local se ve afectada nuevamente con la devastación de la producción agrícola. Lo que más duele es que sabemos que el Fondo Compensador no cubre la improductividad, de dos o tres años, con la que quedan los cultivos dañados. No existe crédito ni subsidio para que el pequeño agricultor continúe trabajando. NO EXISTE! A los necios y responsables de semejante castigo no les importa cuan desgarradora haya sido la postal que dejó el fenómeno climático., mucho menos el dolor y desesperanza de los sureños. No son sus autos y casas las destrozadas. En el perder “TODO” está incluida la confianza en la política y sus mercenarios, en todos los “Cornejos” y “Arizu”, que para las elecciones tocan la puerta de los agricultores y ciudadanía en general para pedir sus votos. Con bombos y platillos anunciaron, días atrás, que el proceso de licitación de la lucha antigranizo para San Rafael y General Alvear estaba en la etapa final con dos oferentes. Tarde, muy tarde…De nada servirá que vuelvan al sur con sus repetidas mentiras, sus subsidios inalcanzables para el pequeño productor, que ayer no contaba con tela antigranizo. Este es el resultado de la política mercantilista, los “CULPABLES” tienen nombre y apellido, son los mismos que miran a la minería y en ella sus kiosquitos.