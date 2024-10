Rabanal se refirió a las 3ª Jornadas de Sustentabilidad y economía Circular

Alvear

16 de Octubre - Durante la mañana de este miércoles, se llevaron a cabo las 3° Jornadas de Sustentabilidad y Economía Circular, dónde hubo charlas exponenciales sobre economía circular y además se presentaron diversas líneas de financiamiento para Pymes y nuevos emprendedores.

Este año el objetivo es poder realizar las jornadas en cada uno de los departamentos del sur ya que ésta iniciativa surge de la mesa de Enlace del Sur Mendocino para el medio ambiente, la economía circular y la sustentabilidad.

En el caso del departamento de General Alvear desde la asesoría de gestión ambiental se impuso la impronta local con ejemplos prácticos sobre economía circular o sobre empleo verde que se están desarrollando y mostrando lo que se está trabajando para incentivar a las instituciones públicas, a emprendedores y a empresarios que se animen a invertir en este proceso de economía circular o de triple impacto.

Desde la Asesoría de Gestión Ambiental, Denis Rabanal, expresó: “el objetivo de esto es lograr que estudiantes y emprendedores además de recibir estas experiencias puedan tener acceso a líneas de financiamiento y por eso se trabajó en conjunto con el Ministerio de Producción de la provincia y se van a presentar cuatro líneas de financiamiento al terminar la jornada.”

En cuanto a las exposiciones, la de la Escuela de Agricultura se trató de un programa que están implementando en el establecimiento educativo, la profesora Daniela Gómez explicó: “consiste en promover la sostenibilidad en todas las áreas de trabajo y en las prácticas educativas, no solamente en clasificar adecuadamente los recursos, los residuos, sino también poder trabajar en conjunto con la parte de la bodega piloto, la finca experimental, las salas de industria, que son los lugares que tiene específicamente, que sus producciones puedan servir para comercializarlas y obtener los insumos necesarios en cada uno de esos lugares.”

También presente en esta actividad, el Secretario de Relaciones Institucionales de la UTN San Rafael, Walter Guarino quién marcó la idea fundamental de estos eventos que es fomentar el desarrollo sostenible y economía circular para el sur mendocino. Al respecto dijo: “ésta tercera jornada nos está diciendo que se ha despertado un gran interés por estos temas y que nos están apoyando tanto los municipios como el Ministerio de Producción, para poder transformar nuestro territorio en algo sostenible y que pueda tener desarrollo a largo plazo.”

Con respecto a la presentación de líneas de financiamiento para Pymes y nuevos emprendedores, Pablo Gareca de la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología, explicó que hay distintas líneas de crédito o ANR, es decir, aportes no reembolsables, dirigidos a promover la sustentabilidad, la sostenibilidad y fortalecer el ecosistema emprendedor y también a los comercios de la zona y de la región.

“La idea es que emprendedores, empresas, cooperativas o cualquier tipo de organización pueda acceder a esas líneas. En algunos casos son, líneas de crédito y en otros casos son aportes que no se devuelven con una contraparte que tiene que poner la empresa o el emprendedor.”, mencionó Gareca.

Con estas actividades, se apunta a fortalecer los ecosistemas, las políticas y las prácticas que apuntan a la sostenibilidad y a la sustentabilidad, en nuestro departamento hay un desarrollo visible en la economía social y solidaria, a través del cooperativismo y a través del ecosistema emprendedor que es muy importante.