"Hay que cagar a palos a 2 ó 3 de estas ratas"

Alvear

26 de Agosto - Intentaron robar una carnicería a plena luz del día y el propietario se mostró capaz de buscar justicia por mano propia, en diálogo con 989 Radio.

Pasadas las 11:20 horas de este lunes, una pareja de jóvenes, con un bebé, intentó robar en la Carnicería "Don Primo", en calle Agustín Álvarez. Personal policial arribó al lugar, pero no logró detenerlos.

"El flaco tiene unos 25 años y ella es joven también, petiza y venían con una nena muy chiquita. Él me pidió asado, y cuando fui a buscarlo atrás, abrió la caja y me quiso robar. Él no sabía que yo lo estaba viendo desde atrás, así que agarré rápido algo que tengo escondido para estos casos y cuando me vio, saliendo corriendo", detalló Carlos Vilches, propietario del comercio, en tanto que sentenció: "Como me llamo Carlos que lo voy a encontrar, esto se soluciona así, haciendo cagar a uno de estos rateros. Tenemos que juntarnos los laburantes y cagarlos a palos".