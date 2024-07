Cecsagal, 73 años de energía en movimiento

Alvear

30 de Julio - Este lunes 29 de Julio, la Cooperativa cumple 73 años de vida. Desde 1951, Cecsagal brinda la energía eléctrica a la región, pero también una multiplicidad de servicios que dan respuestas a las necesidades de los vecinos.

A lo largo de estos 73 años, la Cooperativa Cecsagal ha sabido acompañar a los vecinos de la región en su crecimiento, “Estamos insertos en la sociedad y somos un actor importante en lo social y lo económico. El cooperativismo es movimiento y voluntad, por eso tenemos que ser un movimiento con mucha voluntad para responder a las necesidades de la región “ manifestó el Vicepresidente de la Cooperativa, Gustavo Rubio, quien destacó que Cecsagal, desde sus inicios, se ha esforzado para satisfacer las necesidades e inquietudes de los vecinos, por más alejados que se encuentren del casco urbano.

En este sentido es que se realizan las obras necesarias para brindar un servicio de calidad en cada uno de los servicios: “No somos una isla, la complejidad económica también nos afecta, pero tratamos de ser previsores y nos hemos ido stockeando para tener provisiones y dar respuesta en caso de alguna contingencia climática que afecte nuestras redes. Esto se traduce en menos cortes, con una menor duración” dijo Rubio.

La Cooperativa nace por la visión de un grupo de hombres, que vieron la necesidad de mejorar la calidad de la distribución eléctrica, fue ello que comenzaron a trabajar, logrando con el tiempo mejorar ese aspecto, esto significa un crecimiento para Cecsagal, que poco a poco fue anexando nuevos servicios que surgieron de las inquietudes de la gente: “Siempre se supo escuchar a los vecinos, y los supo trasladar al Servicio de Sepelios, a la Planta de Agua, los medios de comunicación, Internet”.

Acerca de cómo está la Cooperativa actualmente, el Vicepresidente de Cecsagal indicó: “La Cooperativa está bien, no nos podemos olvidar del contexto nacional, pero a pesar de la complejidad, que no es ajena a ningún alvearense, Cecsagal está ordenada y está saneada económicamente. Obvio nos gustaría crecer más rápido en algunas áreas, pero muchas veces no depende de nosotros sino del contexto, pero a pesar de todo, la Cooperativa está en una buena situación”.