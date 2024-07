Molero hizo un balance de la ronda de negocios y de la inversión japonesa en Alvear

Alvear

30 de Julio - El Intendente Alejandro Molero de General Alvear brindó un balance tras una exitosa ronda de negocios, destacando especialmente la llegada de una importante empresa japonesa que ha decidido invertir en la región.

Esta compañía planea trabajar en 600 hectáreas de cultivo de alfalfa, lo que no solo significará un impulso para el sector agrícola local, sino también la promesa de generación de empleo y un significativo derrame económico en la zona.

La decisión de la empresa japonesa de establecerse en General Alvear responde a la disponibilidad de tierras fértiles y a la infraestructura adecuada para llevar a cabo proyectos agrícolas de gran escala. Con el objetivo de aumentar la producción de alfalfa y satisfacer la demanda creciente de nuevas empresas, esta inversión representa un paso fundamental hacia el fortalecimiento del sector agropecuario en la región.

“La verdad que cerramos una inversión importante en General Alvear, fijando las fechas de inicio, los trabajos que realizará esta enorme empresa japonesa que desembarca en nuestra zona, que va a trabajar en nuestro departamento, poniendo a producir alrededor de 600 hectáreas”, dijo Molero.

Uno de los aspectos claves que ha favorecido esta iniciativa es la abundante disponibilidad de agua subterránea en General Alvear, lo que facilita la implementación de sistemas eficientes de riego para optimizar el cultivo de alfalfa y garantizar su desarrollo óptimo. Esta ventaja hídrica brinda a los productores locales una base sólida para potenciar su producción y responder a las necesidades del mercado.

“La comitiva japonesa regresará a nuestro departamento en el mes de octubre. Comenzarían con la contratación de las empresas de movimiento de suelo, nivelación, el armado de los sistemas de riego de pivot y perforaciones. Una enorme inversión en una extensa propiedad, que no solamente es buena noticia porque recupera una zona hoy inculta, sino porque tiene derrame hacia la actividad agrícola en general en nuestro departamento”, agregó el Intendente.

La apuesta por el cultivo de alfalfa no solo representa una oportunidad económica para General Alvear, sino también un compromiso con el desarrollo sostenible y la diversificación productiva. La llegada de esta empresa japonesa no solo impulsa el crecimiento local, sino que también proyecta a la región como un polo agroindustrial en constante evolución.

El anuncio realizado por el Intendente Molero refleja el trabajo conjunto entre el sector público y privado para promover el desarrollo económico y social de General Alvear.

“Estas inversiones son las que nos proponíamos al principio, las que nos propusimos durante la campaña, que hablábamos de que uno de los ejes de la gestión era la atracción de inversiones al departamento, la radicación de nuevas empresas, de nuevas industrias que den trabajo, que den mano de obra, que generen derrame a la economía del departamento”, explicó.

Seguido el intendente dio detalles de la empresa que es la más importante de producción de hortalizas en Japón, “con más de mil empleados, comienza en octubre a trabajar en el cultivo de alfalfa, el procesamiento de la semilla para llevarlo a su país de origen, a Japón, y ahí generar el brote de alfalfa que ellos venden por porciones para ensalada”.

Molero también explicó que se genera un subproducto, “como es el heno de alfalfa, y que atado a la empresa que comienza a trabajar también en Alvear, Andes Forage, y que produce peles de alfalfa para exportación, y junto a los que se animan a hacer engorde de ganado, utilizan el heno de alfalfa como base de alimento, y en el caso de Andes Forage, como materia prima para la producción de peles, genera una motorización de la economía importante, y hacemos una invitación, una propuesta a los productores de nuestra zona, toda la producción de alfalfa que seamos capaces de generar en General Alvear, no alcanza para abastecer la demanda que tienen estas empresas que se están radicando en General Alvear”, comunicó.