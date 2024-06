Calle Nelson Rouse, un Tributo a los Excombatientes de Malvinas en General Alvear

Alvear

25 de Junio - En el barrio Faustino Andrés, se llevó a cabo la emotiva imposición del nombre "Nelson Rouse", excombatiente de Malvinas, a una de sus calles. Esta significativa iniciativa de homenajear a los excombatientes de Malvinas en Alvear surgió hace tres años, tras un proceso que incluyó trámites y encuestas para llevar a cabo este merecido reconocimiento que se concretó finalmente este martes.

El Secretario de Gobierno Fabio Gómez participó de la ceremonia junto a familiares y amigos del ex combatiente de Malvinas.

La esposa del excombatiente Nelson Rouse destacó la importancia de honrar y recordar a aquellos valientes que participaron en la guerra de Malvinas. Agradeció el homenaje como una forma de mantener viva la memoria y reconocer la valentía no solo de su esposo, sino también la de todos los excombatientes que defendieron con honor a nuestra nación en aquel conflicto.

“Llegan los reconocimientos. Y para mí es muy valioso para que mis nietos y mis hijos vean esto también. A él le hubiera gustado”, dijo Cristina Gallardo, esposa del ex Combatiente.

“Este gesto no solo inmortaliza el nombre de Nelson Rouse en las calles de Faustino Andrés, sino que también simboliza el respeto y gratitud hacia aquellos que sacrificaron tanto por nuestra patria. Que este acto perdure en la memoria colectiva como un tributo a su coraje y entrega”, opinó el Secretario Fabio Gómez Parra.