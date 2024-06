Intendentes del Sur se reunieron en Alvear defensa del río Atuel

Alvear

3 de Junio - En una reunión histórica, los tres intendentes de Malargüe, San Rafael y el Superintendente del Departamento General de Irrigación se congregaron en General Alvear para formular una defensa conjunta del río Atuel.

En una reunión histórica, los tres intendentes de Malargüe, San Rafael y el Superintendente del Departamento General de Irrigación se congregaron en General Alvear para formular una defensa conjunta del río Atuel. El anfitrión de este encuentro fue el intendente Alejandro Molero, quien lideró la discusión sobre la importancia de proteger este recurso vital ante los embates de La Pampa.

La reunión se dio a sala en el Salón San Martín del Concejo Deliberante y tuvo como objetivo principal resaltar la importancia de resolver este conflicto de manera política, más allá de las disputas judiciales. La presentación de La Pampa ante la Corte, acusando a Mendoza de un mal uso del agua, ha generado la necesidad de actuar de forma unida y coordinada para encontrar soluciones técnicas, políticas y económicas que beneficien a ambas provincias.

Los intendentes del sur han hecho hincapié en la importancia de trabajar juntos para garantizar un uso sostenible y equitativo de los recursos hídricos, reconociendo que la resolución de este conflicto no solo beneficia a las provincias involucradas, sino que también es crucial para el bienestar de toda la región.

“Una vez más los tres intendentes del sur en distintas problemáticas, en distintas acciones. Hace muy poco tiempo trabajando en el desarrollo de la región sur de la provincia a través de la creación de la Agencia de Desarrollo Regional en la sede de la UTN, pero hoy otro tema que nos convoca fuerte impacto político también y social y productivo como es la defensa de nuestro río Atuel”, dijo al final de la reunión el Intendente Alejandro Molero.

Para el jefe comunal alvearense la reunión fue altamente positiva por la presencia también de todo el arco político del cuarto distrito, “por la presencia del ex intendente general de la UTN, la Provincia y representantes del ministerio a nivel provincial. Creo que ha sido una jornada sumamente importante en este sentido”.

“Estamos totalmente convencidos que esto tiene una resolución política y en la que tenemos que trabajar y que para trabajar en esa resolución política hace falta esto. Unidad, la participación de todos, ponernos de acuerdo en cuáles son los ejes en los que queremos avanzar y en base a eso hacer las exigencias necesarias, las acciones necesarias para llegar a buen fin”, culminó.

El Intendente de San Rafael Omar Félix, por su parte, mencionó la importancia de resolverlo desde la política, con soluciones técnicas y financiamiento. Preocupado por la judicialización del tema por parte de La Pampa, destacó la responsabilidad de la Nación en el conflicto y la contribución de Mendoza al desarrollo de La Pampa con agua y que para eso se necesitan obras.

“Nos comprometimos a seguir trabajando en busca de una solución conjunta, es un problema de todos los mendocinos y tenemos la necesidad de encontrar un acuerdo político y técnico, y asegurando la participación activa en próximas reuniones en apoyo al gobernador de la provincia”, concluyó.

El Intendente de Malargue Celso Jaque se manifestó de la misma manera que los otros intendentes y aseguró que la única manera de resolver este problema es desde la política con resolución de temas técnicos y con financiamiento “para que eso que se pueda acordar desde lo técnico sea factible. Hoy lo que estamos haciendo aquí es visibilizar la voluntad política frente a una problemática que tenemos y ante algo que nos genera un cierto ruido y preocupación, que es el hecho de que la provincia de La Pampa ha hecho una presentación en la Corte Suprema de la Nación”.

Opinó que la Nación debe involucrarse porque fue la primera que reguló en su momento el río Atuel en momentos en que La Pampa no era provincia.

“De alguna manera se evidencia de que no se quiere encontrar una solución política, aunque tiene soluciones. Pero sin olvidarse de algo más, la provincia de Mendoza aporta al desarrollo de La Pampa con agua. Lo hace desde Punta del Agua hacia Santa Isabel con un acueducto, pero también lo hace desde Malargue, porque desde Agua Escondida, parte del agua que tenemos allí llega a algunos sectores de La Ahumada y entonces esto no se puede desconocer porque existe y ha existido siempre una voluntad de querer encontrar una solución”, detalló.

El Superintendente del Departamento General de Irrigación dijo que la reunión fue muy buena desde lo político, “la cuenca, donde están los tres municipios involucrados, los legisladores, los encargados de distribuir el agua, además de irrigación, los inspectores de cauce, participamos de lo que está pasando, porque se conoce mucho lo que reclama la Pampa, pero no lo que contesta Mendoza. Entonces hoy ha sido, creo yo, bastante nivelador en materia de información, y bastante coincidencia total, absoluta, en cómo debemos trabajar a futuro”, concluyó.