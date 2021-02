AJEDREZ: Con protocolos, comenzó la liga Juvenil

Deportes

25 de Febrero - Con una contundente victoria de “Juani” Ruíz, se puso en marcha la liga departamental de Ajedrez Juvenil

Este martes, en instalaciones del mítico Club San Martín, lugar de amparo de importantes Ajedrecistas, dio inicio la liga departamental de Ajedrez Juvenil (jugadores entre 14 y 18 años de edad), a la que varios Campeones Provinciales dan prestigio.

Organizado por la Agrupación Alvearense de Ajedrez (AADA), el primer torneo de los 10 que compondrán el año de la Liga, se realizó bajo estrictos protocolos.

El certamen, fue ganado por Juan Ignacio Ruíz, quien además de ser múltiple Campeón Provincial, ostenta el título de Campeón Mendocino de Escuelas Secundarias, en la rama “Federados”, demostrando una vez más su gran nivel, seguido de cerca por el siempre duro Santiago Sánchez Laplace. Completó el Podio el incipiente Marcos Martos, que el año pasado se coronara Campeón “No Federado”, de Escuelas Secundarias.

Más atrás, quedaron la Campeona Mendocina Femenina Sub 18, Rocío Barros (que defiende el título de la Liga Juvenil 2020) y el también Campeón Provincial, pero Sub 14, Camilo Lieby (Sub Campeón de la competencia el año pasado).

Principales Posiciones – 1º Torneo Liga Juvenil Alvearense 2021:

1º Juan Ignacio Ruíz (Esc. J. Barraquero) 5,5 Pts

2º Santiago Sánchez Laplace (Esc. J. Barraquero) 5 Pts

3º Marcos Martos (Esc. J. Barraquero) 3,5 Pts

4º Rocío Barros (Esc. Agricultura) 3,5 Pts

5º Camilo Lieby (Esc. Agricultura) 3,5 Pts

6º Abril Lucero (Esc. 12 de Agosto) 3 Pts

7º Fernando Colque (Esc. 12 de Agosto) 3 Pts

8º Carla Paglione (Esc. Agricultura) 3 Pts

9º Elías Matus (Esc. Preceptora H. Coria) 3 Pts

10º Juan Manuel Socca (Esc. Agricultura) 2 Pts

Tabla Posiciones – Liga Juvenil 2021 (Jugado 1, de los 10 torneos que la componen):

