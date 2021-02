El Municipio facilitará puntos de inscripción para el sistema de vacunación Covid-19

Alvear

23 de Febrero - Desde el Ministerio de Salud de la Provincia informaron cómo es el sistema de inscripción a través de la página del Gobierno poder vacunarse contra el Covid-19. La Municipalidad de General Alvear contará con oficinas para ayudar a los mayores de 70 años.

Desde la Asesoría del Adulto Mayor informaron sobre los lugares que se pondrán a disposición de todas las personas mayores de 70 años que quieran inscribirse en el sistema de vacunación Covid-19, a través de la web https://www.mendoza.gov.ar/vacunacion-covid-19/.

Emanuel Navarro, Asesor de Adulto Mayor expresó: “Como es una inscripción online, a pedido del Intendente Marcolini vamos a poner oficinas para asesorar a todas las personas que quieran inscribirse y no sepan cómo ingresar a la página. Aquellas que no tengan mail, se les va a colocar un mail institucional, pero también se puede poner un teléfono. Es importante que sepan que el hecho de que se anoten primero, no significa que se van a vacunar primero”.

La Municipalidad contará con oficinas con conectividad donde las personas podrán acercarse, asesorarse y recibir ayuda sobre la inscripción todos los días de 8 a 13hs, estas oficinas son: