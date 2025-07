Vecinos de Alvear ya pueden inscribirse para retirar árboles y cortinas forestales

Alvear

3 de Julio - El asesor de Gestión Ambiental del Municipio, Denis Rabanal, informó que ya está abierta la inscripción para acceder a ejemplares forestales destinados tanto al arbolado público como a la conformación de cortinas forestales en áreas productivas.

Las inscripciones empezaron el 1 de julio y se extenderá hasta el 31 de este mes. La entrega de las plantas está programada para agosto, con un cronograma que contempla puntos de distribución descentralizados:

• 15 de agosto: entrega en el Vivero de Recursos Naturales.

• 20 de agosto: entrega en el distrito de San Pedro del Atuel (Carmensa).

• 22 de agosto: entrega en el distrito de Bowen.

Esta modalidad, implementada desde el año pasado, busca facilitar el acceso a los vecinos de zonas alejadas del casco urbano. “De esta manera, el vecino que necesita una o dos plantas para el frente de su casa puede retirarlas directamente en su distrito. Notamos un incremento muy importante de pedidos gracias a esta estrategia”, explicó Rabanal.

El funcionario remarcó que, si bien también se entregan ejemplares para predios privados, el objetivo central es fortalecer el arbolado público, un aspecto que arrastra un notable déficit en el departamento: “Hay mucha erradicación que no se reemplaza. Muchas veces se corta un árbol y no se planta otro en su lugar. O si se planta, no siempre el vecino lo cuida y la planta termina secándose”, advirtió.

Finalmente, Rabanal llamó al compromiso colectivo: “El municipio tiene recursos limitados para el mantenimiento de cada ejemplar. Por eso, es fundamental que el vecino acompañe con el cuidado diario para que los forestales puedan crecer y cumplir su función”.

Con esta campaña, el municipio reafirma su apuesta por una infraestructura verde sustentable, que no solo mejora el entorno urbano sino que también cumple un rol clave en la protección ambiental y la producción agropecuaria del oasis sur mendocino