La Casa Cabral abrió sus puertas, un Centro Cultural en Alvear Oeste

Alvear

5 de Febrero - Este viernes el Intendente Walther Marcolini junto con el Delegado de Alvear Oeste inauguraron la remodelación de la Casa Cabral, el Museo del Ferrocarril y el Museo de las Reinas que se encuentra en ese Distrito.

Los vecinos de Alvear Oeste recuperan su historia gracias a la remodelación e inauguración de estos importantes centros. La Casa Cabral, que tendrá la función de Museo de Alvear Oeste, será el Centro Cultural de ese Distrito, bajo las temáticas: Regional, Reinas de la Vendimia y Ferrocarril.

Esto se logró después de arduas tareas de remodelación para que la casa cuente con espacios que albergarán distintas actividades tales como talleres de CCT de la Dirección General de Escuelas, costura, electricidad y computación que están dirigidos a formar mano de obra con salida laboral rápida, y además talleres municipales como marroquinería, pintura y literarios, que vienen funcionando desde hace tiempo en el distrito y ya cuentan con sus alumnos. Mariano Varela, Delegado de Alvear Oeste manifestó: “Este es un espacio cultural, donde funcionarán talleres de la DGE, de la municipalidad, también tendremos el Museo de las Reinas, y el Museo del Ferrocarril y Regional donde estarán en cada sala con su temática”.

Los arreglos edilicios que se hicieron consistieron en la remodelación de los baños, paredes, revoques, pintura, electricidad, la casa cuenta con diez espacios, un patio muy hermoso y grande, todos los que la visiten podrán ver sus paredes antiguas y disfrutar de la belleza del lugar. “Hemos traído muchos recuerdos para que los vecinos y los turistas puedan visitarlos, para que todos conozcan nuestra historia. Quiero agradecer a todos, principalmente a los empleados por el apoyo que nos han brindado para que hoy estemos abriendo estas puertas” detalló Varela.

El intendente Walther Marcolini detalló las tareas realizadas y cómo funcionará a futuro este centro: “Poniendo en valor esta casa que forma parte del patrimonio histórico de General Alvear y marca culturalmente toda su estructura, no solo pasará a ser parte del circuito de los museos de nuestro Departamento, sino que también se brindarán talleres de la DGE. Muchas gracias –Cacho- Cabral y también al Delegado por esta recuperación porque siempre es importante poner en valor y recuperar la cultura de los pueblos, y este pueblo luna es muy rico en historia” Asimismo se refirió a la importancia que tiene para la historia y el turismo en Alvear Oeste: “Es muy importante la decisión que se tomó de abrir también estas puertas para brindar talleres porque no solo se trata de educación, sino que es una capacitación, un oficio para obtener una salida laboral.

Esta casa está ubicada en un lugar estratégico para los vecinos y los turistas para que luego se desarrolle en esta calle histórica un circuito de artesanos y gastronomía para continuar poniendo a General Alvear dentro de la agenda de Mendoza y lo puedan descubrir, para eso estamos realizando este Fam Press este fin de semana que seguramente será un éxito” Telmo Ramón “Cacho” Cabral, ex propietario del lugar, no ocultó su orgullo por el trabajo que la Municipalidad ha realizado en pos de recuperar este histórico edificio: “Estoy muy orgulloso que hayan recuperado la casa, que no la hayan abandonado y que la pongan a disposición de todos los alvearenses” .