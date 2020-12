Maniataron y robaron a una pareja de ancianos

Alvear

1 de Diciembre - El violento hecho tuvo lugar en Bowen. Ingresaron haciéndose pasar por amigos del hijo de las cívtimas.

El episodio, fue confirmado por el comisario Modesto Bravo, quien afirmó que siendo aproximadamente las 22:00 horas de este lunes, se produjo un ilícito contra la propiedad en Calle B y 19 de Bowen, en circunstancias en que un vehículo oscuro arriba a una vivienda ubicada en el lugar, manifestando uno de los ocupantes que era amigo del hijo de la familia que allí vive, por lo que la propietaria del lugar, de 78 años de edad, le permite el ingreso al domicilio, luego de lo cual ingresan dos sujetos masculinos más, los que maniatan a la víctima y su esposo, de 80 años de edad, y los encierran en el baño de la vivienda, luego de lo cual transcurridos unos minutos en que no escuchan los ruidos de los cacos, logran desatarse, comprobando que los mismos les habían sustraído UN AUTOMOVIL MARCA PEUGEOT MODELO 207, COLOR GRIS, DOMINIO JBL-899, UNA ESCOPETA MARCA CENTAURO CALIBRE 16, SIN MUNICIONES, TRES MIL SEISCIENTOS PESOS, UN RIFLE AIRE COMPRIMIDO CON ESTUCHE NO RECUERDA MARCA Y UNA ALIANZA DE ORO CON LAS INICIALES C Y P 19/09/70.

En el lugar trabajoó personal de Policía Científica y Unidad Investigativa, a ordenes del Ayudante Fiscal en turno, labrandose actuaciones en AV. ROBO AGRAVADO.