Emotivo acto de imposición del nombre “Escuela Alberto Lardíes” en Bowen

Alvear

30 de Junio - La comunidad educativa y autoridades locales vivieron una jornada cargada de emoción y significado con la imposición oficial del nombre “Escuela Alberto Mafaldo Lardíes” a la institución ubicada en calle M y 16. La ceremonia contó con la presencia del intendente Alejandro Molero, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante Alejandra Torti, autoridades escolares, referentes vecinales, vecinos y familiares de Alberto Lardies, quién donó el terreno para construir la escuela.

La comunidad educativa y autoridades locales vivieron una jornada cargada de emoción y significado con la imposición oficial del nombre “Escuela Alberto Mafaldo Lardíes” a la institución ubicada en calle M y 16. La ceremonia contó con la presencia del intendente Alejandro Molero, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante Alejandra Torti, autoridades escolares, referentes vecinales, vecinos y familiares de Alberto Lardies, quién donó el terreno para construir la escuela.

El acto marcó un nuevo punto de inicio para la comunidad, al reconocer públicamente la invaluable contribución de quien donó el terreno sobre el cual se erige la escuela, anteriormente conocida como Escuela Manuel Lemos. La directora de la institución, Elia Luna, dio la bienvenida con un emotivo discurso en el que destacó el valor simbólico de este cambio de nombre: “hoy celebramos un acto tan significativo para nuestra comunidad educativa. Don Alberto Mafaldo Lardíes no solo entregó este terreno, sino también un legado que seguirá vivo en nuestras generaciones futuras. Este cambio de nombre es el último eslabón de un proyecto que honra su generosidad, su visión de futuro y su compromiso con la educación como motor de progreso”, expresó Luna.

Durante su alocución, la directora agradeció también el apoyo de la Municipalidad de General Alvear, la Delegación de Bowen y las áreas de Infraestructura Escolar, quienes han colaborado para mejorar las condiciones edilicias del establecimiento. Citando a la escritora Raquel R.J. Palacio, Luna concluyó: “tus actos son tus monumentos. Que podamos ensamblar el decir con el hacer para construir recuerdos que inspiren a futuras generaciones.”

Entre los asistentes se encontraban los hijos de Alberto Lardíes: Raúl Alberto, Roberto Jorge y Ricardo Nazareno, quienes participaron activamente del homenaje. Roberto Lardíes, en representación de la familia, compartió recuerdos de su padre y de la historia de la donación:

“Esto que vivimos hoy es muy emocionante. Tiempo atrás parecía imposible. Mi padre cedió parte de su finca para que se pudiera construir esta escuela. Se sacrificaron cultivos para dar paso a la educación. Luego, también doné un terreno de mi propiedad cuando fue necesario ampliar para la planta potabilizadora y el patio del jardín. Nos llena de orgullo ver este reconocimiento.”

El intendente Alejandro Molero cerró la ceremonia destacando la profunda trascendencia del evento: “cada vez que nos reunimos en torno a una escuela, estamos abrazando uno de los pilares fundamentales del desarrollo. Hoy no solo imponemos un nombre, estamos rindiendo homenaje a un hombre con visión, a un pionero que entendió que la educación, especialmente en las zonas rurales, es la llave del futuro. Que el nombre de Alberto Lardíes quede grabado en las paredes y corazones de esta institución como símbolo de compromiso, amor por la tierra y generosidad.”

El acto finalizó con un recorrido por las instalaciones renovadas, la plantación simbólica de un árbol y la foto institucional junto a los presentes.

La comunidad de Bowen celebra, de esta manera, no solo un cambio nominal, sino un reconocimiento profundo al legado de un hombre que sembró las bases del progreso con hechos concretos y visión de futuro. La Escuela Alberto Mafaldo Lardíes ya es parte viva de la historia del departamento y ejemplo de cómo la educación florece cuando se cultiva desde la generosidad y el compromiso colectivo.