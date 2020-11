El bloque PJ del HCD busca concientizar sobre el uso cauces de riego.

Alvear

19 de Noviembre - Desde el Bloque Frente de Todos del HCD, los Concejales Ariél Andrés, Hebe Katzer, Stella Montoya y Homero Di Berardino, se reunieron con el Director de Defensa Civil Adolfo Balverde, el Jefe del Departamento de Ingeniería Fabian Bujaldón de Irrigación y el Jefe de Bomberos de Gral. Alvear, Rodrigo Vásquez.

El objetivo es trabajar articuladamente para acciones preventivas y de rescate, como también en campañas de concientización e información, acerca de lo que puede ocurrir tras sumergirse en cauces de riego, canales, diques y embalses, teniendo en cuenta que estos no son aptos para el uso recreativo. Ya que ingresar al Canal Marginal provoca tragedias que podrían ser evitables.

