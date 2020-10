Una alvearense ganó el concurso "La Receta de mi Abuela"

Alvear

6 de Octubre - Martha Galera participó con una receta que aprendió de su abuela ucraniana y que se enseña de generación en generación en su familia: Varenikes de papas y ricota.

El concurso provincial está destinado a personas mayores de 60 años y tiene por objetivo recuperar la tradición oral, los secretos y el valor afectivo de las recetas heredadas de generaciones anteriores y su traspaso a las nuevas generaciones. En esta oportunidad, debido al contexto particular de la pandemia se desarrolló mediante modalidad virtual.

Emanuel Navarro, a cargo de la Asesoría de Adultos Mayores del municipio explicó que desde General Alvear se enviaron 12 recetas al concurso, en Mendoza un grupo de chefs escogió un finalista por Departamento, entonces se envió un video con la preparación de la receta a la final del concurso, que fue on line y se transmitió en vivo, donde resultó ganadora la participante de nuestro Departamento con su plato Varenikes de papa y ricota, y como premio obtendrá un horno industrial.

Por su parte, Marta Galera dijo: “estoy muy contenta porque tenemos un profesor muy lindo de la colonia que nos ayuda y nos manda actividades para hacer en la casa, entonces me anoté porque me encanta la cocina y participé con esta receta ucraniana de mi familia que se transmite en cada generación. Primero me avisaron que quedé finalista de Alvear, luego enviamos un video que hice con mi nieta. Estoy feliz porque gané un horno repostero precioso que pude ver por televisión, al que le voy a dar bastante uso porque yo hago muchas tortas”.

“En el Departamento, hay gran cantidad de jubilados que tienen grupos de WhatsApp que han incluido a la Asesoría de Adulto Mayor, donde nosotros les informamos esta serie de concursos para que participen, también recibimos novedades e inquietudes por parte de los abuelos”, concluyó Emanuel Navarro.