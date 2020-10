LIGAS DIGITALES: En la 21º, Lieby, Lieby y Lieby

Deportes

3 de Octubre - Se jugaron las últimas fechas de las ligas Alvearenses de Ajedrez, y Ana Victoria Lieby, en la “Infantil”, Camilo Lieby en “Juvenil” y Sebastián Lieby, en “Adultos”, fueron los Campeones.

Ana Victoria Lieby ganó la última de las instancias de la LIGA INFANTIL de Ajedrez, cerrando un gran año, como Sub Campeona de la Liga Alvearense, y como Campeona Provincial Sub 10. Juan Sebastián Lieby, se coronó Campeón anual hace 4 semanas, y aunque en esta ocasión no pudo participar, no modificó su título. Completaron el Podio, “Nacho” Torres, de buen nivel, y Santiago Kovich, que finalizó 3º también en la Liga.

Cerca del Podio, culminó el Bowense Mateo Silva, otra de las promesas del Ajedrez Alvearense.

Tabla de posiciones LIGA INFANTIL luego de jugarse 20 torneos:

1º Juan Sebastián Lieby (Esc. Capital Federal) 290 Pts

2º Ana Victoria Lieby (Esc. Capital Federal) 239 Pts

3º Santiago Kovich (Esc. Carlos María) 146 Pts

4° Francisco Jaque (Colegio San José Malargüe) 141 Pts.

5° Juan Pablo Jaque (Colegio San José Malargüe) 140 Pts

6º Donato Capella (Esc. C.C. Vigil) 103 Pts

7º Federico Konaschurk (Esc. C.C. Vigil) 75 Pts

8 Tomás Baquero (Esc. M. de Azcuénaga) 51 Pts

9º Carla Paglione (Esc. Pioneros Alvearenses) 50 Pts

10° Martín Rivero (colegio San José Malargüe) 45 Pts

11º Ignacio Torres (Esc. Capital Federal) 25 Pts

12º Mateo Silva (Esc. P. P. Segura - Bowen) 20 Pts

13º Elías Mattus (Esc. Carlos María) 17 Pts

14º Juan Cruz Rivero (Colegio San José Malargüe) 12 Pts

15º Benjamín Baquero (Esc. M. de Azcuénaga) 11 Pts

16º Lautaro Medina (Esc. M. de Azcuénaga) 11 Pts

17º Benjamín Morales (Esc. Constancio C. Vigil) 11 Pts

18º Federico Fermini (Villa Atuel) 10 Pts

19° Fernando Pardo (Colegio San José Malargüe) 7 Pts

20º Benjamín Martínez (Ríos Mendocinos) 6 Pts

21º Manuel Rivero (Malargüe) 6 Pts

22º Adrián Méndez (Colegio San Cayetano - Bowen) 5 Pts

23º Kalen Iosa (Esc. El Ceibo) 4 Pts

24° Luciano Gomila (Pedro P. Segura) 4 Pts

25º Francisco Parada (Colegio San José Malargüe) 2 Pts

26º Héctor Demarque (Esc. Juan XXIII) 1 Pt

27° Ezequiel Pardo (Colegio San José Malargüe) 1 Pt

La LIGA JUVENIL, fue ganada por Camilo Lieby, y si bien, no le fue suficiente para alcanzar a Rocío Barros, que se coronó Campeona, se aseguró el Subcampeonato de la Liga Juvenil.

La Campeona (primera vez que un título de liga departamental queda en manos femeninas), Rocío Barros, culminó en 2ª ubicación, en tanto que al podio lo completó Fernando Colque, que también terminó 3º en la liga.

A poco de subir al podio, terminó la ex campeona Provincial Sub 14 femenina, Abril Lucero.

Principales Posiciones Liga juvenil computados 20 torneos:

1º Rocío Barros (Esc. Agricultura) 225 Pts

2º Camilo Lieby (Esc. Agricultura) 204 Pts

3º Fernando Colque (Esc. 12 de Agosto) 184 Pts

4º Santiago Sánchez (Esc. J. Barraquero) 152 Pts

5º Juan Ignacio Ruiz (Esc. J. Barraquero) 138 Pts

6º Cristian Orozco (Esc. J. Barraquero) 128 Pts

7º Marcos Martos (Esc. J. Barraquero) 93 Pts

8º Abril Lucero (Esc. 12 de Agosto) 58 Pts

9° Diego Rivero (colegio San José Malargüe) 37 Pts

10º Bruno Cabrera (Esc. 12 de Agosto) 21 Pts

11º Camila Delsart (Esc. 12 de Agosto) 16 Pts

12° Franco Rubio (Real del Padre) 12 Pts

13º Milagros Oviedo (Malargüe) 9 Pts

14º Joaquín Pérez (Esc. 12 de Agosto) 7 Pts

15º Santiago Pérez (Esc. 12 de Agosto) 4 Pts

16º Milagros Oviedo (Malargüe) 4 Pts

17º Maximiliano Martín (Esc. J. Barraquero) 3 Pts

El 21º torneo de la liga de LIGA DE ADULTOS, fue ganado por Sebastián Lieby (Campeón de la liggga de Adultos en 2019), a quien no le alcanzó para saltar al segundo luggar de la liga. El salir 2º del torneo, le alcanzó al ingeniero Roberto Ruíz (Campeón absoluto departamental 2019), para quedarse con la liga, mientras que en el 3º escalón terminó Sebastián Garay, que se adjudicó el Subcampeonato.

A pocos puntos del Podio, finalizó Enzo Balderrama, que venía de realizar un gran papel en el torneo Federal por equipos, siendo la figura del elenco departamental.

Principales Posiciones Liga de Adultos computados 20 torneos:

1° Roberto Ruiz 243 Pts

2° Sebastián Garay 240 Pts

3° Sebastián Lieby 232 Pts

4° Juan José Rubio 164 Pts

5° Enzo Balderrama 119 Pts

6° Nahuel Villegas 93 Pts

7° Leandro De Monte 66 Pts

8° Néstor Martini 58 Pts

9° Carlos Villegas 58 Pts

10° Lucas Arenas 36 Pts

11º Daniel Freites 33 Pts

12° Marcelo Benítez 28 Pts

13° Marcelo Pérez 13 Pts

14º Ricardo Modón 8 Pts

15º Manuel Picco 7 Pts

16° Ezequiel Castillo 6 Pts

17º Iván Granone 4 Pts

18º Alejandro Fernández (Malargüe) 4 Pts

19º Iván Granone 4 Pts

20° Ricardo Modón (Villa Atuel) 3 Pts

21º Javier Jaque (Malargüe) 3 Pts

22° Pablo Mercado (Malargüe) 3 Pts

23º Lucas Becerra 3 Pts

24° Matías Vázquez (Malargüe) 3 Pts

25º Lucas Becerra 2 Pts

26º Hernán Gutiérrez 1 Pt