VOLEY: Semifinales con definiciones ajustadas y la mira puesta en las finales femeninas

Deportes

21 de Junio - El Torneo Apertura 2025 de la Liga de Vóley continúa su marcha con encuentros vibrantes en la categoría masculina, mientras ya se definen los cruces para las semifinales femeninas que se jugarán el próximo lunes 23 de junio.

Semifinales Masculinas – Sub 18

En un encuentro parejo por la segunda semifinal de la categoría Sub 18, el equipo de Santo Tomás Moro se impuso a Real del Padre, consolidando su pase a la final del certamen.

Semifinales Masculinas – Primera División

También con marcador ajustado se disputó la llave entre Club de Amigos y Real del Padre. En un duelo intenso, Club de Amigos logró avanzar a la final al vencer por 2 a 1, luego de un partido donde Real mostró solidez, pero no alcanzó para revertir el resultado.

Próxima fecha: el femenino entra en escena

El próximo lunes 23 de junio, se disputarán las semifinales femeninas en Sub 18 y las finales de Copa Plata y Copa Oro en Primera División