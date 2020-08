Coronavirus en Alvear: Marcolini le pidió tranquilidad a la población

Alvear

7 de Agosto - El Intendente Municipal junto con al Director del Hospital Enfermeros Argentinos Fabio Gómez Parra, se refirieron al primer caso confirmado de Covid-19 en nuestro departamento. "Necesitamos aprender a convivir con este virus hasta que tengamos la vacuna", sostuvieron.

Tras la confirmación del primer caso positivo de coronavirus en General Alvear, Marcolini y autoridades del nosocomio alvearense, dieron detalles del mismo.

“Lo primero que quiero decir es que los alvearenses deben estar tranquilos, desde que empezó esta pandemia hemos realizado los controles necesarios, lo importante de este caso es que ha sido por un nexo estrecho y eso es bueno para seguir los protocolos de aislación con las personas que corresponde” , arrancó diciendo el intendente municipal.

Y siguió: “En este momento lo que corresponde es que actuemos con responsabilidad. General Alvear es un departamento que tiene ingresos muy importantes y ha habido un relajamiento de la población y eso no debe suceder, quiero llamar a la sociedad que debemos seguir cuidándonos más que nunca, porque si no somos responsables con las medidas, con el distanciamiento social, si no terminamos con las fiestas clandestinas o somos responsables con la gente que nos reunimos; si no cumplimos con todos los protocolos, vamos a colapsar el sistema sanitario, ahora está todo controlado, pero debemos ser muy responsables”.

El jefe comunal le pidió a la población que "por ahora la única forma de tener esto controlado es que haya la menor cantidad de gente circulando. Los comercios continuarán cerrando a las 19h como hasta ahora, esta pandemia no ha terminado, no queremos tener circulación comunitaria en General Alvear. Invito a los alvearenses a que cumplan con el distanciamiento social, que usen el tapa boca, que desinfecten los lugares, que no viajen a la ciudad de Mendoza a no ser que sea de urgencia", y le pidió "a las iglesias que cumplan con el DNU, sepan que estamos haciendo muchos controles y que necesitamos aprender a convivir con este virus hasta que tengamos la vacuna”.

Fabio Gómez Parra, Director del Hospital Enfermeros Argentinos, dijo que "el paciente ingresó el día martes por su propia voluntad, se realizaron todos los protocolos correspondientes, ese mismo día se puso en aislamiento todas las personas con las que estuvo el paciente”.

Y añadió: "El paciente se encuentra en aislamiento, en buen estado, ha tenido fiebre al muy leve al comienzo. En este primer caso se han aislado no más de ocho personas, algunos han presentado sintomatología, pero el hisopado ha dado negativo”.

La terapia intensiva del Hospital Enfemeros Argentinos cuenta con siete camas y en caso que colapse de casos de Covid-19 está planificado ampliar al sector de internación.