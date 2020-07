Marcolini anunció que se reforzarán los controles en Alvear

Alvear

31 de Julio - Junto a funcionarios municipales y provinciales, el jefe comunal dio detalles de las próximas medidas de control.

Junto al Director General Zona Sur del Ministerio de Salud de la Provincia Abel Freidemberg, la Coordinadora de Municipio Saludable Analía García, el Coordinador del Área de Salud Juan José Castro y autoridades del hospital Enfermeros Argentinos, el intendente Walther Marcolini dio detalles acerca de las acciones conjuntas planificadas frente a la evolución del Covid-19 en la provincia, ya que si bien el sur de Mendoza aún no tiene contagios, si es necesario analizar la circulación del virus y tomar las acciones pertinentes.

Según indicó el jefe comunal, la principal preocupación es el contacto permanente de transportistas de alimentos que deben viajar semanalmente a buscar sus productos, especialmente aquellos que comercializan frutas y verduras, por ello es que a partir de mañana será obligatorio para ellos realizarse los test de Covid-19 cada 15 días que se llevan adelante en Ugacoop para poder realizar sus actividades y reingresar al departamento, al igual que lo hacen en la actualidad los choferes de transporte de cargas. Este mismo test se aplicará a los agentes de policía que deben cumplir funciones fuera del departamento: “Si bien hubieron pedidos al Ministerio de Seguridad, por problemas operativos no pueden devolver a cada agente a cumplir funciones en su hogar, en Alvear son solo nueve personas que deberán también cumplir con los test” explicó el intendente Walther Marcolini quien agregó que lo mismo se dispuso para el personal que cumple funciones en los geriátricos del departamento ya que en esta última etapa de la pandemia han sido controlados, incluso llegando a casos en los que se debieron evacuar: “Este control lo veníamos realizando con nuestro propio personal, pero ahora se intensificaron con la provincia y los organismos correspondientes, por ello ahora vamos a realizar controles de anticuerpos totales para quien trabaje en geriátricos”. Asimismo, en conjunto entre la Policía de Mendoza y la Policía de Tránsito, habrá controles permanente en Ruta Nacional 143 y calle F para poder controlar que la gente que salga del departamento cumpla con estos requisitos: “Estas son todas medidas de protección que no garantizan que no podamos tener contagios en algún momento, el Comité de Epidemiología de la provincia ha sido claro, que dada la circulación interna y comunitaria existente deberíamos tener todo cerrado, lo que generaría desabastecimiento, es decir que el riesgo existe pero también hay que tener en cuenta que la pandemia se extiende en el tiempo y en otros países hay rebrotes, por eso es necesario aprender a convivir y cumplir con los protocolos” manifestó el intendente haciendo hincapié especialmente en los comercios, bares y restaurantes.

Frente al relajamiento propio por la extensión de las medidas sanitarias, el intendente Walther Marcolini fue contundente: “Necesitamos cuidarnos, la pandemia no ha pasado, estamos en uno de los peores momentos en nuestra Provincia, con un crecimiento muy grande de positivos diarios y también de fallecidos, entonces es evidente que el problema lo tenemos, por eso hay que extremar las medidas de seguridad para mantener la economía y apelo a cada alvearense para que se cuide, cuide a su familia y a la sociedad toda”.

El Director General Zona Sur del Ministerio de Salud de la Provincia, Abel Freidemberg, se refirió específicamente al refuerzo de las medidas en el sur de Mendoza, con el objetivo de estar un paso adelante de la pandemia: “La prevención no reemplaza nada de lo que podamos hacer, pero hace varios días que estamos trabajando muy bien en las Brigadas Sanitarias, con relevamientos poblacional, análisis de cada situación, vamos a pedir también la colaboración de personas para que se realicen hisopados aunque no tengan síntomas, lo que llamaríamos unidad centinelas, y ahora también vamos a avanzar en la prevención en geriátricos como indica la resolución ministerial y acompañar en este momento no punitorio, haciendo un análisis a aquellas personas que trabajan en estos lugares” dijo.

Cabe resaltar que ya está listo el decreto Nº 310 de la Secretaría de Gobierno para que estas medidas se tomen como corresponde, los test son gratuitos para personal con residencia en el departamento y pueden realizarse desde este sábado por la tarde en Ugacoop, sacando turno previo. En caso de que alguien contemplado en el decreto deba a ir a Mendoza el lunes, deberá realizarse el test este sábado para poder ir y luego regresar. Debido a que el movimiento de cada trabajador queda registrado, se les enviará un SMS o WhatsApp recordando que debe realizarse un nuevo test.

Este es un test serológico donde se toma una pequeña muestra de sangre, que no es tán rápido como los controles a transportistas, pero que de igual manera brinda resultados en el día: “Le pedimos a aquellas personas que trabajan en geriátricos que se realicen estos test ya que es una población de altísimo riesgo, la mayoría de los fallecidos son mayores de 70 años”, manifestó Freidemberg.

Por su parte el Secretario de Gobierno José Vilches habló acerca de los controles en los ingresos interdepartamentales, tanto en Cochicó como en Canalejas, que se realizan en conjunto con el personal de Iscamen, Policía de Mendoza y el Área de Salud: “Estamos dando mayor control a los ingresos por el sector norte, sobre Ruta 143 y F, y en la Ruta 202 a la altura del puente del Río, el objetivo es prestar mayor atención a las personas que ingresan al departamento”.

Vilches también remarcó la importancia del Operativo Centinela, que consiste en la visita a los barrios más populosos del departamento donde empleados municipales junto a personal del Área de Salud visitan a los vecinos evaluando la existencia de síntomas, como así también las desinfecciones en la puerta de los cajeros. Es de destacar las tareas que realizan a diario las Brigadas Sanitarias: - Controles de Documentación y sanitarios en los 4 ingresos al Departamento.- Hisopados Centinelas y Asistencia y Controles Domiciliarios, en diferentes barrios del departamento- Operativos de Controles Sanitarios itinerantes en vía pública, alojamientos que hospedan a personas en cuarentena, domicilios de transportistas y comercios.- Test rápidos en Ugacoop a transportistas, comerciantes que se deban trasladar fuera del departamento, policías que cumplan funciones fuera del departamento y personal de geriátricos.- Desinfeccion y asistencia en Cajeros- Controles en Comercios.- Desinfección en Vía Pública- Campaña en vía pública de prevención por parte de DC.- Asistencia y control a deportistas. En estos controles Intervienen: Municipio Saludable, Área Departamental de Salud, Policía de Tránsito, Policía de Mendoza, Hospital Enfermeros Argentinos, Inspección General, Servicios Públicos, Iscamen, Bomberos Voluntarios de Bowen, Defensa Civil.