Ana Victoria Lieby se quedó con el 3° puesto en Panamericano Sub 10 de Ajedrez Online

Deportes

5 de Julio - El multitudinario certamen contó con la participación de más de 200 jugadores de diferentes países.

Ana Victoria Lieby, de tan solo 9 años de edad, que ostenta el título de Campeona Mendocina Sub 10 Femenino y Absoluta, y que en 2018 supo consagrarse Sub Campeona nacional Sub 8, se quedó con el 3° puesto en un importante torneo Panamericano Sub 10 Absoluto (varones y mujeres) de Ajedrez Online. La competencia estuvo organizada por referentes de la Federación Peruana de Ajedrez.

A pesar de su corta edad, no es la primera vez que Ana lográ destacarse en un certamen de estas características. En este caso, 203 jugadores de distintos países, fueron parte de la competencia.

El certamen, que fue ganado por un joven Peruano, culminó a las 19:30 horas de este sábado, contó con la presencia de pequeños ajedrecistas de Argentina, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Guatemala, Honduras, Cuba, Costa Rica, entre otros, y además de Ana Victoria, también participó otra de las grandes promesas del Ajedrez departamental, Santiago Kovich, que en su primera experiencia de este tipo, culminó 117 y el Malarguino Francisco Jaque, que terminó en el puesto 104.

La modalidad del certamen, fue "Blitz" o ajedrez "relámpago", con minutos en el reloj para cada jugador.