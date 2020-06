A pesar de las dificultades económicas, en Carmensa continúan realizándose importantes obras

Alvear

29 de Junio - El delegado distrital comentó que el distrito avanza en mejoras en el sistema de agua potable y apertura de calles.

La complicada situación económica por la que transita la provincia de Mendoza por estos tiempos, ha repercutido de gran manera en los departamentos. En el sureño distrito de San Pedro del Atuel, a pesar del momento por demás complejo, se las ingenian para darle continuidad a una serie de importantes obras.

“Le tengo que agradecer al personal municipal, ellos son los artistas de este día a día. Se trata de mantener los condicionantes de limpieza y orden que son obligatorios, y que los carmensinos los reconocen, pero a la vez se van haciendo pequeñas obras que van marcando un poquito la parte cotidiana”, manifestó el delegado distrital Jorge Pérez.

El funcionario explicó que “se trabajó en la red de agua en casi 17 kilómetros de cambio de asbesto, al nuevo sistemas de pvc”, y agregó que “se están haciendo las pruebas de presión para poder llegar con el agua potable hasta el Puente Colorado, distante a 6 kilómetros del casco urbano del distrito”.

Carmensa también avanza en lo que respecta a la apertura de calles.

“En la parte de atrás de la delegación, en donde durante mucho tiempo no se podía construir porque no había apertura, no había nada, y hoy la gente ya lo tiene. De a poco vamos colaborando para que la gente pueda construir”, añadió.

Sobre el final de la charla, se refirió al servicio de farmacia que funciona en el distrito sureño.

“Se quedó en un solo día por semana, pero se sigue trabajando, lo cual nos ha la tranquilidad de que las pequeñas cosas nos ayudan mucho en el distrito”.