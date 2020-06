El operativo de test rápidos a transportistas es un éxito en Alvear

Alvear

10 de Junio - Dichos test se llevan a cabo entre el municipio, el Hospital Enfermeros Argentinos y el Área Departamental de Salud.

Se implementó en General Alvear el sistema de test rápidos a transportistas, el cual tiene el objetivo de mantener las precauciones sanitarias correspondientes ante el Covid-19 y mantener que no ingrese el virus a nuestro departamento. También en este operativo se emite un certificado a los transportistas para quienes residan en nuestra provincia. Para ello deberán solicitar un turno al nosocomio local, que se puede obtener a través del link: https://forms.gle/X4EQnNn2hw4fUDM89.

Los test, que se realizán en el predio de UGACOOP, en la sede de la Policía de Tránsito Municipal, “funcionan muy bien, nos da idea si el paciente está recientemente infectado o ha estado en contacto con el virus en un periodo más largo” expresó el Dr. Gerardo Gilí del Hospital Enfermeros Argentinos.



“Es un estudio muy sencillo, una gota de sangre que luego a los 10 minutos se puede leer, son muy confiables. Ahora para empezar tenemos más de 400 test, los transportistas lo han tomado muy bien y eso les da tranquilidad a ellos y a nosotros” finalizó Gilí.



Analía García a cargo de Municipio Saludable “hemos comenzado muy bien, los transportistas lo han tomado muy bien y el resultado se entrega en el momento con un certificado que tiene una duración de 15 días. Hasta ahora todos han dado negativo, en caso de dar positivo algún resultado se activa un protocolo, que es acompañar a la persona hasta el hospital, donde ahí ya tienen todo preparado protocolarmente para recibir algún caso de Covid-19.

Carlos Rivas transportista dijo “me ha ido muy bien porque el resultado me dio negativo, nos da tranquilidad, sobre todo para volver a casa y cuidar a nuestras familias. El trámite es muy rápido y eso nos alegra. Llevamos todos los elementos para desinfectar el volante, palanca de cambio, nos lavamos las manos a cada rato, en algunos lugares nos desinfectan las ruedas del camión, más estos test nos sentimos cuidados”.

Por su parte Héctor Páez transportista mencionaba “es muy bueno que haga este procedimiento el gobierno, esto nos da tranquilidad para nosotros, para nuestras familias. A mí me avisó la empresa que me hiciera el test, ellos también me sacaron el turno. Estoy muy contento porque por lo menos ahora puedo andar 15 días tranquilo”.