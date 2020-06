Entregaron un subsidio de 60 mil pesos para la reactivación de una bomba de riego

Alvear

4 de Junio - Se trata de un subsidio que entregó la Municipalidad de Generasl Alvear al Consorcio de riego agrícola “Ingeniero Lange Rama 4”, ubicado en calle 10 y E de Los Compartos.

El municipio local, a través de la Secretaría de Desarrollo y Promoción Departamental y su programa de Desarrollo Económico, Recuperación Productiva, Económica y Social, hizo entrega de la suma de 60 mil pesos al Consorcio de riego agrícola "Ingeniero Lange Rama 4 ".

Según explicaron desde la comuna, se trata de una suma de dinero en concepto de Aporte No Rembolsable, y agregaron que será aplicado para la compra de isumos y el acondicionamiento del tablero eléctrico, siendo de suma importancia para el funcionamiento apropiado de la bomba de riego.

El consorcio está integrado por 14 productores y son 480 hectáreas aproximadamente las que tienen derecho a riego sobre la mencionada perforación.



Es importante destacar que hay un total de 1200has de riego beneficiadas con los siete pozos reactivados hasta el momento en el Departamento.



El Secretario de Desarrollo y Promoción Departamental Carlos Ponce explicó que los fondos entregados tendrán como fin la mejora del tablero eléctrico, resaltó que además de los recursos se brindó asesoramiento a todos los beneficiarios. Algunos de ellos fueron favorecidos por el Programa Proderi, que otorgó tela antigranizo para la producción hortícola, que se tramitó el año pasado.



“Es positivo que las comunidades quieran reflotar los consorcios, como unidad de gestión de las distintas microrregiones que tenemos en el oasis de General Alvear”, subrayó Ponce.



Por su parte, el productor Martin Sosnowski dio su agradecimiento al Intendente porque la bomba los ayuda mucho porque la han probado. “No nos saca de la crisis hídrica pero al menos podemos regar los 14 productores que estamos peleando por esto, a su vez estamos trabajando en hacer un reservorio de agua, para almacenarla cuando la bomba no está encendida. La bomba agrega el doble de caudal al agua del turno de riego, trabaja sobre una zona irrigada de 400has aproximadamente, que no están todas trabajadas y hay algunos productores que no participan, lo que resulta un total aproximado de 200has que va a irrigar esta bomba. En su momento, esta bomba sufrió un hecho de vandalismo hace muchos años, se reparó lo mínimo para que funcionara y se le hizo un pedido al Intendente para reparar lo que faltaba, su respuesta fue positiva por lo que estamos muy agradecidos”.



Los productores del Consorcio de riego agrícola “Ingeniero Lange Rama 4” poseen frutales, ciruelas, viñas, forraje y cultivo hortícola.



“Es una buena ayuda porque es muy poca el agua que recibimos para riego, sin ayuda de la bomba no alcanzamos a regar pero acompañando el turno tenemos esperanza de poder producir mejor”, expresó el productor Roberto Cazorla.