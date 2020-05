La incesante labor docente en tiempos de pandemia

Alvear

29 de Mayo - Directivos, docentes y familias ponen todos sus esfuerzos para sobrellevar la complicada situación educativa.

Por más que la mayoría de las actividades se encuentren en stand by, la tarea docente se ha vuelto esencial por estos días.

Es sabido que cada escuela tiene un contexto particular, es por eso que es importante destacar las diferentes acciones que se realizan en cada institución del medio.

Desde la Escuela Agricultura, Marcelo Sauer, pintó un pantallazo de como llevan adelante las tareas en el establecimiento de Alvear Oeste.

Al igual que en muchos colegios, la utilización de plataformas es lo que más se está utilizando.

Claro que para acceder a esos medios, los estudiantes deben contar con el servicio de internet, algo con lo que no todos cuentan.

“En algunos casos puntuales en que los chicos no tienen conectividad se les está haciendo llegar el material, pero dentro de todo estamos bastante bien gracias a los esfuerzos de alumnos, padres y docentes”, sostuvo.

El ingeniero Sauer además agregó que “veníamos desde hace algún tiempito haciendo capacitaciones en el uso de plataformas, y en algunos otros programas educativos, eso fue de una gran ayuda porque muchos ya estaban medianamente preparados en esa cuestión”.

La Escuela de Agricultura depende pura y exclusivamente de la Universidad Nacional de Cuyo, y tiene una reglamentación particular, y muy diferente al resto de las casas de estudio de Alvear.

Sobre como seguirá el proceso educativo, explicó: ”En cuanto a la evaluación, la universidad tomó la decisión de seguir evaluando con la nota numérica. Lo único, es que estamos colocando nota de proceso, es decir la evaluación de resultado que normalmente se realiza con los alumnos, queda pendiente para cuando volvamos a la presencialidad. Por ahora es nota de proceso, de seguimiento del alumno en cuanto a la realización de tareas, pero seguimos manteniendo la nota”.

La vuelta a clases de manera presencial en Mendoza, por estos días es una incógnita. En muchos casos, como por ejemplo en la EA, los directivos comienzan a idear diferentes estrategias pensando en un probable escenario de distanciamiento dentro del mismo edificio escolar.

“Todos los chicos no van a poder volver, a pesar de que tenemos muy buena infraestructura con respecto a otros establecimientos, no están las condiciones para volver con ese distanciamiento que se plantea entre personal y el alumnado”, precisó.

Y agregó: “No daría la infraestructura para volver la totalidad de los alumnos, son todavía preguntas que nos estamos haciendo todos y que no tienen respuesta concreta”.

Al margen de la charla no podía quedar la pregunta sobre las tradicionales olimpiadas, y si bien se están estudiando algunas alternativas, Sauer lamentó: “Evidentemente este año el tema de las olimpiadas nos preocupa fundamentalmente por los chicos de 5° año, y de toda la escuela en realidad. Este año cumplirían 55 años ininterrumpidos, tienen una historia de larga data, y es muy rica para los chicos también para los que alguna vez fuimos organizadores”.

En otro sector de Alvear Oeste se encuentra la escuela Samper, la cual tiene entre sus filas a la docente Silvina Gaete.

En esta institución la situación es similar. Son recurrentes las muestras de compañerismo, colaboración y solidaridad entre los docentes y la comunidad.

“Las maestras tienen un altísimo grado de compromiso, responsabilidad y afecto a la comunidad, están en permanente contacto”, manifestó la directora.

Muchas de las familias de los estudiantes no cuentan con acceso a internet para realizar las distintas actividades solicitadas por los docentes, por lo que en algunos casos “también nos manejamos con el formato papel, las maestras sacan las fotocopias”.

Esta situación es por demás valorable, ya que si bien llegaría un fondo económico próximamente para hacerle frente a esto, en muchas oportunidades los mismos docentes ponen plata de su bolsillo para que los alumnos no se queden sin su tarea.

“El grado de compromiso de las chicas es increíble. Llevan la tarea en formato papel, yo la recibo, convocamos a las familias y le hacemos entrega y le explicamos. También estamos recibiendo los cuadernillos de Nación”, resaltó con orgullo.

Sobre la continuidad del proceso educativo, Gaete dijo que ya fueron notificados de una nueva resolución: “Los docentes tienen que evaluar, tienen que colocar notas y subirlas al G.E.M”, y siguió: “El año no está perdido para nada, estamos viendo como se está trabajando intensamente”.

La semana pasada algunas familias solicitaron ropa y alimentos, y la escuela no quedó ajena a todo esto: “Inmediatamente me comuniqué con los docentes y ellos se organizaron y movilizaron rápidamente, realmente me sorprendieron”.

“Juntaron mercadería, ropa en excelentes condiciones, colchones y frazadas, y fueron ellos mismos hasta los domicilios a entregar todo”, finalizó.