Se presentó una nutrida agenda para las Vacaciones de Invierno

Alvear

7 de Julio - Con una propuesta cultural y recreativa amplia e inclusiva, la Municipalidad de General Alvear lanzó oficialmente el calendario de actividades para las vacaciones de invierno. El acto de presentación se realizó en el Cine Teatro Antonio Lafalla y estuvo encabezado por la directora de Cultura, María Delia Achetoni, quien detalló las distintas iniciativas planificadas para el receso invernal, que se extenderá del 5 al 20 de julio.

“Tenemos una gran actividad pensada para los niños y las familias. No podemos dejar de lado este momento tan especial, son 15 días donde los pequeños están en casa y hay que trabajar la imaginación, la fantasía y la creatividad”, destacó Achetoni durante la presentación. En ese sentido, remarcó que todas las propuestas son libres, gratuitas y abiertas a toda la comunidad.

Actividades destacadas

La agenda comienza el viernes 5 de julio con una experiencia astronómica que promete captar la atención de grandes y chicos: la observación de la luna a través de telescopios, una actividad que se desarrollará durante todo ese fin de semana.

Entre las principales propuestas se destacan:

Títeres y teatro callejero: compañías provenientes de San Rafael presentarán obras con títeres tradicionales y gigantes que recorrerán distintos puntos del departamento.

Mimos y teatro participativo: espectáculos que invitan a la reflexión y al juego escénico en familia.

Escape rooms en museos: tanto el Museo del Inmigrante como el Museo Reinoso serán escenarios de juegos de escape temáticos, pensados para combinar historia, cultura y diversión.

Obra teatral en Bodega Faraón: un espectáculo que explora los misterios y relatos históricos de este emblemático sitio del departamento. Se realizarán tres funciones para permitir la mayor participación posible.

Concurso de barriletes: uno de los eventos más esperados, que se llevará a cabo en el aeroclub. Se premiará la creatividad y el trabajo familiar, con un primer premio de 250 mil pesos. Además del vuelo de los barriletes, habrá juegos y múltiples actividades recreativas para toda la familia.

Descentralización y acceso equitativo

Un aspecto destacado de esta programación es su carácter descentralizado, ya que las actividades se desarrollarán no solo en Ciudad, sino también en distritos como Bowen, Alvear Oeste, Carmensa y Canalejas. “La idea es que todos tengan las mismas oportunidades. Llegamos a todos los rincones para que cada familia pueda disfrutar de estas vacaciones”, afirmó la directora de Cultura.

Cine y entretenimiento para todos

El Cine Teatro Antonio Lafalla también formará parte de esta propuesta con funciones de películas taquilleras como *Superman* y *Jurassic World*, disponibles de jueves a domingo. Las entradas estarán disponibles desde los días miércoles en boletería.

Una invitación a disfrutar

Desde el municipio invitan a toda la comunidad a participar de esta propuesta que busca no solo entretener, sino también fortalecer los vínculos familiares y promover la cultura local. “Los esperamos a todos para disfrutar lo que son unas verdaderas vacaciones de invierno en General Alvear… ¡Mansas vacaciones de invierno!”, concluyó Achetoni.