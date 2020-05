General Alvear intensifica controles a transportistas y empresas que trabajan con ellos

Alvear

27 de Mayo - El municipio ha implementado diferentes acciones que han permitido que hasta el momento no haya casos de Covid-19 en Alvear

Desde que fue declarada la pandemia, la Municipalidad de General Alvear, a través del COEM, Consejo de Emergencia Municipal, tomó distintas medidas apuntadas a controlar el número de contagios en el departamento. El éxito de estas acciones dieron como resultado que hasta el día de la fecha no haya casos en Alvear. Ahora se pondrá en marcha un protocolo para transportistas, cuidando que no ingresen casos foráneos.

Cuidarnos entre todos, evitar que el Covid-19 llegue hasta nuestra puerta. Ese fue el objetivo primario del Municipio desde que se declaró la pandemia en nuestro país.

En base a eso se emitieron 34 acciones que incluyeron Pasos Sanitarios en los ingresos a los comercios, el uso de tapabocas de manera obligatoria y la restricción de las salidas de acuerdo a la finalización del número de DNI, entre otras.

Para que este plan sanitario tuviera éxito fue fundamental la adquisición de dos termómetros digitales por parte de la Municipalidad de General Alvear que fueron destinados a los ingresos interprovinciales al departamento, tanto en Ruta 188 como en Ruta 143, a estos se sumó un tercer termómetro que adquirió Alvear por parte del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia, con el que se están realizando operativos itinerantes sorpresa. Estos tres termómetros están en funcionamiento desde hace varias semanas ya que desde la Comuna local puso el foco en lo que puede llegar a ser el punto crítico, es decir el transporte, y por ello se comenzó con los controles de forma anticipada en los ingresos interprovinciales, y ahora se suma este protocolo para empresas de transporte, paradores y aquellos que trabajan con transportistas; además se sumarán controles itinerantes sorpresa en esas empresas y en los ingresos más cercanos a los centros poblados.

Estas acciones y la necesidad de seguir cuidándonos, obliga a doblegar las acciones, y velar para que el virus no ingrese al departamento. Actualmente la única manera de que lo haga es a través del transporte habilitado para el ingreso a la provincia, por ello es que se elaboró este protocolo para transportistas que deberá ser aplicado con severidad tanto por los conductores como por las empresas: “Hemos detectado que los principales puntos críticos son las empresas de transportes, el transportistas, la empresa de carga o descarga y los puestos carreteros, como las estaciones de servicio, por eso se desarrolló este protocolo que es muy amplio para saber cómo actuar” dijo el Secretario de Desarrollo y Promoción Carlos Ponce

Según este protocolo, las empresas deberán llevar una planilla diaria que tendrá validez de declaración jurada, consignando datos Nombre y Apellido del chofer, indicando la toma de temperatura diaria y verificando que no existe ningún síntoma afín a presencia de posible infección con coronavirus. También desinfectar cada unidad de transporte, y proporcionar a sus conductores y acompañantes, kits que contengan máscaras, alcohol en gel (70%), guantes, termómetro, desinfectantes para la profilaxis de la cabina y bolsas de residuos, tendrán que designar coordinadores internos del Protocolo de Prevención, los que serán responsables del reporte de anomalías.

Este protocolo contempla también a los conductores y transportistas, quienes deberán optimizar la higiene personal y de su vehículo, incorporar soluciones de limpieza a base de alcohol, mantener distancia física con las demás personas, en tránsito deberán cambiar su muda de ropa y no mezclarla con la limpia. Si es posible lavar la ropa con jabón y agua caliente. En caso de fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad al respirar, no automedicarse y comunicarse inmediatamente con el sistema de salud más cercano. No aceptar ni tomar mates, deberán portar un Kit de cuidado personal con: Alcohol en gel y jabón. Toallas descartables. - Guantes descartables. - Gafas. - Barbijos. - Una birome de uso personal y exclusivo. Kit de limpieza de elementos de la unidad - Dispersor de agua con alcohol (al 70%). - Bolsa para desechos. Finalmente deberán contar con un permiso, consignando a qué empresa prestan el servicio, el cronograma de viaje, lugar de origen y destino, y el lugar en donde pernoctarán, este documento deberá ser firmado por la empresa responsable.

Otro aspecto contemplado por este protocolo está destinado a los lugares de carga y descarga, previo a toda operación se deberá realizar la medición de temperatura del transportista y verificar que no hayan síntomas compatibles con Covid-19, el chofer no deberá bajar de la unidad a menos que sea estrictamente necesario y en caso de hacerlo, tendrá que utilizar tapabocas, evitar contacto físico en la balanza, depósito, playa de maniobra etc. manteniendo la mayor distancia posible, ofrecer alcohol en gel y recordar su uso antes de empezar a manipular los papeles, en caso de permanecer los transportistas durante un tiempo prolongado delimitar un lugar exclusivo para espera, entre otros.

Los conductores deberán tener en cuenta que este protocolo también indica algunos cuidados para estaciones de servicio, gomerías, o paradores, entre ellos se encuentra reducir y agilizar la operatoria para que una sola persona atienda a los transportistas, en los espacios comunes reducir la circulación de personas y garantizar la distancia física mínima de dos metros durante la circulación, identificar un sanitario exclusivo para transportista, al igual que las empresas, deberán designar coordinadores internos del Protocolo de Prevención, entre otras.

“La intención de esto es trabajar específicamente en los puntos críticos de acceso, esperamos que tenga buen resultado y sea bien recibido por todos ya que entendemos que es una herramienta válida de prevención” dijo Ponce quien agregó que con esta medida se extiende el decreto 152 al área de transporte y estaciones de servicio.

Por su parte el Director de Inspección Municipal Hugo Molina expresó: “Se consideró al transporte de carga como un punto crítico a la hora de evitar el ingreso del Covid-19 al departamento, por eso en las empresas se van a exigir una serie de lineamientos generales”.

Cabe destacar que durante estas semanas comenzarán a realizarse controles sorpresa en distintos puntos del departamento para asegurar el ingreso y egreso a General Alvear, además de hacerlo en las empresas que trabajan con transportistas.