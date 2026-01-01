Luego de subir la nafta 4 veces en mayo, YPF confirmó un congelamiento de precios hasta junio

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14 de Mayo - Por la suba del petróleo a raíz de la guerra había decidido mantenerlos un mes, antes de volver a liberarlos. Los precios de naftas YPF previo al nuevo "buffer"

Llegó mayo y volvieron las subas de precios de combustibles con la nafta al frente. YPF, que los mantuvo contenidos 30 días tras un fuerte ajuste producto de la volatilidad del petróleo por la guerra en Medio Oriente, decidió aplicar el 4to aumento de mayo desde este jueves 14 antes de volver a otro "buffer" de precios hasta fines de junio.

Lo cierto es que desde principios de mayo, con la actualización de pizarras desde la medianoche del jueves, los precios cambiaron al menos una vez por semana. Y en distinta proporción por tipo de combustible, esto es, mayor en los productos de alta rotación (como la nafta súper) y más moderado en aquellos de menor demanda (como Infinia Diesel).

Nueva suba de precios en los combustibles de YPF en Mendoza:

La Súper subió $15: ($ 2.067)

La Infinia subió $26 ($2.263)

La Infinia Diésel subió $23 ($2.303)

La Diésel 500 subió $21 (2.213)

"Desde el jueves YPF ajustará el precio de combustibles 1% tras un análisis detallado de condiciones de mercado y las variables oferta y demanda", había anticipado Horacio Marín, el CEO de YPF, a través de su cuenta de X.

Lejos quedó el 1 de abril, cuando el CEO de YPF prometió mantener los precios de los combustibles en surtidores de todo el país 45 días de los que completó sólo 30. Entonces Marín había asegurado que la petrolera estaba dispuesta a absorber las fluctuaciones del barril de petróleo Brent, que había llegado a U$S101,30 y hoy está 5,1% arriba.

Durante el mes pasado, los valores en los surtidores de estaciones YPF se habían ajustado más del 20%. Y luego de mantenerlos relativamente estables hasta el 2 de mayo, abrió una ventana para actualizarlos que vuelve a cerrar a partir del jueves 14.

Lo cierto es que este miércoles la nafta súper en estaciones YPF de Mendoza suma 6% en dos días. Es resultado de 4 ajustes consecutivos en mayo, con un barril de crudo que, pese a una ligera baja interdiaria de 1,34%, sigue arriba de U$S100 y lejos de los U$S65 que cotizaba antes de los ataques de EEUU e Israel a Irán comenzaran la guerra.

Antes, durante abril, el Brent llegó a superar los U$S118, un movimiento atribuido a la incertidumbre sobre el suministro producto del cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa un 25% del petróleo que consume el planeta. Durante ese período, YPF aplicó 14 subas consecutivas a sus precios.

"Durante ese período no trasladaremos a los consumidores el impacto de las variaciones del Brent" aseguró entonces Marín al anticipar una decisión que ahora replica por otro mes y medio, con un litro de nafta súper en $2.052 y la premium (Infinia) vendiéndose a $2.237.

Fuente: Diario UNO