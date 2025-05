VOLEY: Ferro y Santo Tomás Moro, protagonistas de la semana

Deportes

24 de Mayo - La Liga Municipal de Vóley continúa su Torneo Apertura 2025 con una intensa semana de competencia que incluyó cruces en todas las categorías, tanto en la rama femenina como masculina.

Los encuentros dejaron definiciones claras, algunas sorpresas y varios equipos que afianzan su protagonismo de cara a la recta final del certamen.

La actividad comenzó el lunes 19 de mayo, con partidos en las tres categorías femeninas. En Sub 16, Escuela de Agricultura “A” venció 2-0 a Instituto San Antonio, mientras que Ferro impuso su experiencia ante Escuela de Agricultura “B”, también por 2-0.

En Sub 18, Ferro repitió el marcador ante San Martín, y Santo Tomás Moro superó sin sobresaltos a Agricultura.

En la Primera División, Funds "A" consolidó su posición en la tabla con un sólido 2-0 sobre Club Amigas.

En Primera masculina, el partido destacado de la semana fue el enfrentamiento entre Ferro y Santo Tomás Moro. En un duelo parejo y de alto nivel técnico, el equipo de STM se impuso por 2 a 1 con parciales de 25-23, 15-25 y 15-10, mostrando mayor solidez en los momentos decisivos.

El miércoles continuó la acción con los encuentros de Sub 16 masculino, donde Real del Padre superó por 2-1 a Ferro en un partido disputado. Agricultura, por su parte, logró una victoria sin atenuantes por 2-0 ante el mismo Real del Padre.

En la Primera, Club de Amigos venció a Real del Padre por 2-1, sumando puntos valiosos en su búsqueda de avanzar posiciones.

Lo que viene

La fecha se completará este lunes, cuando se enfrenten Ferro y Ferro VC en el estadio del primero, en un cruce correspondiente a la Primera División masculina.