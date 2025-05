VOLEY: Se viene la 11.ª fecha del Torneo "Apertura 2025"

Deportes

17 de Mayo - Este lunes 19 de mayo se disputará la 11.ª fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Municipal de Vóley, con encuentros programados en las categorías Sub 16, Sub 18 y Primera, tanto en la rama femenina como masculina. Los partidos se jugarán a partir de las 19:30 hs., continuando con el calendario competitivo que convoca a equipos de toda la región.

Programación - Lunes 19/05

Masculino

Sub 16

19.30 hs: Real del Padre - Agricultura

20.30 hs: Real del Padre - Ferro

Primera

21.30 hs: Ferro - Santo Tomás Moro

Femenino

Sub 16

19.30 hs: EA “A” - ISA

19.30 hs: Ferro - EA “B”

Sub 18

20.30 hs: Ferro - San Martín

20.30 hs: Santo Tomás Moro - Agricultura

Primera

21.30 hs: Ferro - Agricultura

21.30 hs: C. Amigas - Fundadores “A”

Resultados de la 10.ª Fecha – Lunes 12/05

Femenino

Sub 16

San Martín 1 – 2 Ferro

Real del Padre 1 – 2 EA “B”

Sub 18

Fundadores 2 – 0 San Martín

Real del Padre 0 – 2 Ferro

Primera

Ferro 2 – 0 C. Amigas

Real del Padre 0 – 2 Andes

Masculino

Sub 16

Escuela de Agricultura 2 – 0 Tomás Moro

Sub 18

Escuela de Agricultura 2 – 0 FCO

Primera

C. Amigos 2 – 0 Academia

Con una agenda cargada de partidos y un nivel deportivo en constante crecimiento, la Liga de Vóley continúa consolidándose como uno de los torneos más convocantes