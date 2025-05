Alvear será sede de la Copa Argentina en 2026

Deportes

12 de Mayo - General Alvear dio un paso importante en su aspiración de convertirse en sede de un partido de la Copa Argentina. El reconocido empresario Guillermo Coppola llegó a la ciudad y, tras ser recibido por el intendente Alejandro Molero, confirmó en conferencia de prensa que se están realizando gestiones conjuntas con la Municipalidad para que un encuentro del certamen nacional se dispute en el departamento.

El nexo en este proyecto es el profesor Néstor Sánchez, quien representa a la comuna en las negociaciones. Sánchez explicó que ya se realizó una visita a las oficinas de Copa Argentina en Buenos Aires, donde se reunieron con Matías Calcagno, coordinador de la competencia: “tuvimos una muy buena recepción. Llevamos una carpeta postulando a Alvear como sede para un partido de Copa Argentina, preferentemente de 32avos, que se disputarán entre febrero y abril del año que viene”, detalló.

Sin embargo, no descartó una posibilidad aún más ambiciosa: “si se concretan las mejoras necesarias en infraestructura, especialmente en el estadio, quizá en agosto podamos recibir un partido de octavos de final”, indicó Sánchez. Aclaró también que, si bien no se podrán traer equipos de gran convocatoria por cuestiones logísticas, sí podrían llegar clubes de nivel nacional que estén participando en las instancias iniciales del certamen.

Las condiciones hoteleras y gastronómicas ya habrían sido aprobadas: “prácticamente se aprobó lo que fue la oferta hotelera con las plazas que tenemos, con la calidad de los hoteles y la propuesta gastronómica. Eso lo terminan definiendo los equipos, pero ya está resuelto según lo hablamos con Matías. Solo falta que se apruebe el estadio”, subrayó Sánchez. En ese sentido, anticipó que personal técnico de Copa Argentina visitará el estadio para evaluar su estado y definir las mejoras necesarias, con el acompañamiento del municipio y del club local.

Por su parte, Guillermo Coppola respaldó las declaraciones del profesor Sánchez y mostró entusiasmo por el proyecto: “lo que dijo Néstor es la realidad. Gente de producción vendrá en los próximos días y seguramente vamos a llegar. Hay muy buena predisposición, y la intención del Intendente es clara: que General Alvear reciba un partido de Copa Argentina”, expresó.

Coppola también apeló a la historia para reforzar la viabilidad del proyecto: “En su momento fue Cutral Co, y nadie creía. El estadio era muy similar y fue la Selección Argentina, con Diego como técnico. ¿Quién pensaba que eso iba a pasar? Y se dio. Hoy estamos camino a que pase lo mismo en General Alvear. Yo creo que las condiciones están dadas. Hay buena onda, muchas ganas, y seguramente llegaremos”.

Con voluntad política, respaldo empresarial y trabajo técnico en marcha, General Alvear comienza a perfilarse como una posible nueva sede en el mapa federal del fútbol argentino. La próxima visita de autoridades de Copa Argentina será clave para definir si el sueño puede transformarse en realidad.